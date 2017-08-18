Trump yönetiminde Kuzey Kore çelişkisi

Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon, “Askeri çözüm yok” derken, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendilerine askeri seçenekler hazırlamalarını söylediğini ifade etti.



Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon, American Prospect dergisinde önceki gün yayınlanan röportajında Kuzey Kore ile yaşananlara ilişkin “Askeri çözüm yok, bunu unutun. Biri bana konvansiyel silahlarla ilk 30 dakikada (Güney Kore’nin başkenti) Seul’de 10 milyon insanın ölmeyeceğini gösteren denklemin parçasını çözene kadar askeri çözüm yok” ifadelerini kullandı.



Bannon’a Çin’de bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, “Başkan Trump bize güvenilir uygulanabilir askeri seçenekleri geliştirmemizi söyledi ve biz de tam olarak bunu yapıyoruz” dıye cevap verdi.



Dunford, “Bu soruna askeri bir çözüm olursa bu kesinlikle korkunç olacaktır. Bunda bir şüphe yok” derken, “Tasavvur edilemez olan Kim Jong-un’un ABD’yi ve bölgeyi tehdit edebileceği nükleer başlıklı balistik füzeler geliştirmesine izin vermek” sözleriyle de Bannon’dan ayrı bir portre çizdi.