Trump ve sporcular arasındaki gerilim büyüyor: Yasaklayın!

Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, NFL futbolcuları arasında yaygınlaşan milli marşın okunması esnasında diz çökülmesine tepki göstererek, NFL'e çağrıda bulundu.



Başkan Trump, "NFL'de bir sürü kural ve yasalar var. Onlar için tek çözüm, milli marş okunurken diz çökülmesini yasaklamak." ifadelerini paylaştı.



KÜFÜR ETMİŞTİ

NFL sporcularından Colin Kaepernick, ülkedeki ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için milli marş okunurken diz çökerek tepkisini göstermişti. Bunun üzerine Donald Trump da Alabama eyaletinde yaptığı bir konuşmada Kaepernick'i hedef alarak, "Şu o. ç'yi sahadan alın, kovuldun' dense hoşunuza gitmez miydi?" ifadesini kullanmıştı.



Başkan Trump'ın bu sözlerine üzerine, NFL'de pazar günü oynanan maçlarda çok sayıda futbolcu diz çökerek Kaepernick'in protesto gösterisine destek vermiş, bazı futbolcular ise milli marş esnasında soyunma odalarından sahaya çıkmamıştı.



Öte yandan Trump hafta başında da Ulusal Futbol Ligi’ndeki takımların sahiplerine milli marş çalındığı sırada ayağa kalkmayan oyuncuları kovmaları çağrısında bulunmuştu. Bu takımların oyuncularının çoğunu siyahlar oluşturuyor. Bu açıklamanın ardından bazı takım sahiplerinin oyuncularıyla beraber milli marş sırasında diz çöktüğü de görüldü.







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