Trump el sıkışma töreninde şoke oldu!

ASEAN 31. Liderler Zirvesi'nin açılış töreni, 21 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Manila’daki Uluslararası Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin ev sahipliğini yaptığı açılış töreninde Duterte’nin yanında yer alan Trump, geleneksel el sıkışma anonsunun yapılmasının ardından ne yapacağını bilemedi.

Geleneksel ASEAN el sıkışma pozisyonunu alan liderler, ellerini çapraz tutup yanındaki liderle el sıkışıyor.



Etrafındaki liderlere bakarak kısa süre şaşkınlık yaşayan Trump'ın, yanında duran Duterte’nin eline uzanmakta zorlandığı kameralara yansıdı.

Trump’ın şaşkınlığı liderleri de gülümsetti.

Dünya liderleriyle ikili görüşmelerinde kendine has el sıkışması şekliyle tanınan Trump, ellerini tuttuğu liderleri kendisine doğru çekerek kimi zaman sendelemelerine yol açıyor.

ABD Başkanı Trump, ASEAN zirvesi çerçevesinde Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ve Filipinler Devlet Başkanı Duterte ile bir araya gelecek.

5. ABD-ASEAN Zirvesi’ne katılacak Trump, daha sonra Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşecek.