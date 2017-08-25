Trende bomba ve uyuşturucuya köpekli önlem

Jandarma görevlileri, uyuşturucu ve patlayıcı maddelere karşı duyarlı köpeklerle yolcuların oturduğu koltukların altı, çanta ve valizlerinde arama yaptı. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Durmuş, vatandaşın can ve mal güvenliği için çalışma sürdürdüklerini söyledi. Teğmen Durmuş, "Uzun bayram tatili süresince meydana gelmesi muhtemel terör olayları, emniyet ve asayişi olumsuz etkileyecek diğer suçların önlenmesi amacıyla sorumluluk bölgemizde emniyet tedbirleri artırıldı. Bu kapsamda seyir halinde bulunan yolcu trenlerinde, bomba ve uyuşturucu maddelere duyarlı köpekler ile arama yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik bu uygulamalara mülki ve adli makamlarla koordineli olarak devam edilecektir" dedi.