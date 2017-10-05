TOKİ kura çekiliş sonuçları tam liste… Kayaşehir Kura çekiliş sonucu CANLI takip

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) kura çekilişi sonuçları yakından takip ediliyor. İstanbul Kayaşehir 868 Ada 5 Parsel, 919 Ada 4, 6 ve 9 Parseller, 917 Ada 6 Parsel ile 869 Ada 10 ve 11 Parsellerde olmak üzere Toplu Konut Uygulamaları kapsamında inşa ettirilen 1.892 adet TOKİ konutu 4 Ekim Çarşamba günü itibariyle sahiplerine ulaşmaya başladı. 5- 20 Eylül 2017 tarihleri arasında başvuru alınan TOKİ ‘nin 3+1 ve 1+1 daireler için çekilişi bugün yapılıyor. Peki TOKİ kura çekiliş sonuçları nereden, nasıl takip ediliyor.

Kayaşehir kura çekilişi TOKİ'nin resmi web sitesinden canlı olarak izlenebiliyor. Ayrıca çekiliş TOKİ'nin Facebook hesabından canlı yayınlanıyor. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra "www.toki.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

1+1 KURA SIRA NUMARALARI

3+1 KURA SIRA NUMARALARI

Kura çekilişi canlı yayınını 10.00 itibariyle aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz

ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BAŞVURU BEDELLERİ GERİ ALINABİLİYOR MU?



Kura sonucunda konut satın alma ve belirleme hakkı kazanamayanların başvuru bedelleri, başvuru sahiplerine 10 Ekim 2017 tarihinden itibaren iade edilecektir.



KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLİR?



Konutlar Sözleşme tarihinden itibaren 18 ay içerisinde teslim edilecektir. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.

TOKİ KONUT ÖDEME PLANI

Başvuru sürecinde şartları resmi sayfası üzerinden açıklayan TOKİ ödeme planını da tablo şeklinde duyurmuştu. Konut peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecek.





- "Toplamda 40 bine yakın müracaatımız oldu"

Kura çekilişinin açılışında konuşan Mehmet Özçelik, Kayabaşı'ndaki konutlara 2 yıldır çok emek verdiklerini belirterek, "Yatay mimari ve alçak katlı, altında dükkan, bisiklet yolları, alışveriş merkezi ve otoparkı olan çok güzel konutlar yaptık. İşçilik kalitesi olarak da elimizden geldiği kadar en iyisini, en güzelini yapmaya gayret gösterdik. İstanbul’da arsa en büyük sıkıntı. Arsa olduğu müddetçe konut üretmeye devam ediyoruz. Bu konutları yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Evlerin hepsinin oturulacak vaziyette bittiğini aktaran Özçelik, elektrik, su ve doğalgaz bağlama işlemlerinin ise yılbaşından sonra bitirileceği öngörüsünde bulundu.



Törende gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özçelik, bin 892 konut için yaklaşık 40 bin başvuru yapıldığının altını çizerek, "Konutları orta seviyedeki vatandaşımız için yaptık. Bu konutların en belirli özelliği bitmiş olması. Yılbaşına kadar vatandaşlarımız konutlarına taşınabilirler." diye konuştu.

Özçelik, 2 senedir konutların yapımıyla uğraştıklarına işaret ederek, söz konusu konutların yan tarafında villa şeklinde "4+1" konutların açık artırma yöntemiyle satışına ise gelecek hafta başlanacağını söyledi.



- "Böyle bir ülkede yaşadığım için çok mutluyum"

Kurada adı okunanlar, yakınlarına sarılarak büyük sevinç yaşadı. Konut sahibi olan bazı vatandaşlar mutluluk ve heyecandan gözyaşlarını tutamadı.

Kurada kendisine konut çıkan vatandaşlardan Erkan Karadeniz, "Normal başvuruda çıktı. 2+1 çekilişte nasip oldu. Dışarıya çıkmıştım, annem telefon açtı. Hiç beklemiyorduk ama iyi oldu, mutlu oldum. Önce Cumhurbaşkanımıza sonra TOKİ yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır bekliyorduk, özellikle burayı çok dikkatle takip ettim. Çünkü emsal projelerden biri, çok güzel bir proje nasip oldu. Eşimin daha haberi yok, ona da sürpriz olacak." ifadelerini kullandı.



Adnan İlgez de kendisinin terör gazisi olduğunu belirterek, "Sağolsun devletimiz, gazi ve şehitler için öncelikli imkan sunduğu için teşekkür ederiz. Her ailenin bir konutu olmasını isterim. 2 tane çocuğum var." diye konuştu.



Bilal Çöp ise 15 Temmuz gazisi olduğunu dile getirerek, "2+1 daireye başvuru yapmıştım. Çok heyecanlıyım, istediğim daire çıktı. Bundan sonraki yaşantımızda da orada oturmayı düşünüyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bize böyle imkanlar sundular." şeklinde konuştu.



Gülten Aysal, 4 çocuk annesi olduğunu kaydederek, "Yıllardır bir ev hayaliyle yaşadım. Tek oda da olsa razıydım. Buna da şükürler olsun. Allah hak edene nasip etsin. Cumhurbaşkanıma ve TOKİ Başkanıma sonsuz teşekkürler. Çok mutluyum. Bu duyguyu yaşamak lazım. Yaşamadan bilinmiyor. Çok istiyordum. Biraz önce kızıma 'bana çıkacak' dedim. Gerçekten de 'anne senin adın yazıyor' dedi ve ben şok oldum." yorumunu yaptı.



Murat Karakafa da "41 yaşında ev sahibi oldum. Cumhurbaşkanımız'a bu mutluluğu bize yaşattığı için şükranlarımı sunuyorum. Kirada oturuyorum ve 3 çocuğum var." şeklinde konuştu.



Nejla Çetin ise vazife malulu olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a ve TOKİ Başkanıma, hepsine hürmetlerim ve saygılarım var. Allah başımızdan eksik etmesin hiçbirini. Böyle bir ülkede yaşadığım için çok mutluyum. Çocuklarım var iki tane küçük, onları orada yetiştireceğim inşallah. Çok istiyordum, şu an titriyorum heyecanlıyım çok mutluyum. Allah herkese hayırlısıyla güle güle oturmayı nasip etsin inşallah. Bana ve çocuklarıma da..." ifadelerini kullandı.