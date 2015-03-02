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TOKİ-Emlak Konut’tan 240 bin TL’ye dükkan

02.03.2015 - 09:12 | Son Güncelleme:

Türkiye’nin 2023 vizyonunda yer alan ilk planlı kent meydanı Başakşehir’de hayata geçiyor.

Başakşehir, Taksim meydanının 2 katı büyüklüğünde planlanan ve altında kapalı otoparkı bulunan kent meydanına kavuşuyor. 372 bin m²’lik şehir parkına komşu inşa edilen meydanda resmi kurumların hepsi tek merkezde toplanıyor. 5000 kişilik selatin mimarisinde bir caminin de inşa edileceği meydan, hem metro hem tramvayla ulaşım imkanına sahip. Günde 200 bin kişinin ziyaret edeceği ön görülen Başakşehir Kent Meydanı, Türkiye’nin ilk planlı meydanı olma özelliğini taşıyor.

Hepsi tek merkezde..
372 bin metrekarelik alan içerisinde bulunan şehir parkı, kongre ve gösteri merkezleri, resmi kurum alanları, metro, tramvay, günde 80 bin kişiye hizmet vermesi planlanan ve inşaatı devam eden Avrupa’nın en büyük şehir hastanesi ve 3. Köprü Bağlantı Yolu’na doğrudan bağlanan Türkiye’nin ilk planlı şehir meydanı 65.000 m²’lik bir alana sahip. 1 milyon nüfuslu Kayaşehir uydu kentini ve Başakşehir ilçesini bir merkezde toplayacak kent meydanının, Taksim meydanın 2 katı büyüklüğündeki alanıyla günde 200 bin ziyaretçiyi ağırlayacağı öngörülüyor.

Meydan Dükkanları’nı satın almak için herhangi bir ön şart yok
TOKİ-Emlak Konut himayesinde satışa çıkartılacak meydana sıfır cadde dükkanları için herhangi bir ön şart aranmıyor. Fırsat eşitliğini sağlamak için açık artırmayla satışa sunulacak dükkanlar için son başvuru tarihi 13 Mart olarak açıklandı. Ön başvurular ve detaylı bilgi talebi meydandükkanlari.com adresinden üzerinden yapılıyor.

Detaylı bilgi için: www.meydandukkanlari.com

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