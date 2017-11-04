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    Tillersonâ€™la kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme

    Cansu Ã‡AMLIBEL / WASHINGTON Â
    04.11.2017 - 22:27 | Son GÃ¼ncelleme:

    BAÅžBAKAN Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n 7 KasÄ±m salÄ± gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak ABD ziyareti Ã¶ncesinde Ankara ile Washington haftayÄ± birinci ayÄ±nÄ± geride bÄ±rakan vize krizini aÅŸmak iÃ§in yoÄŸun diplomatik temas iÃ§inde geÃ§irdi.

    Ä°ki taraf arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± devam edince DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson Cuma akÅŸam saatlerinde telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden de BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n ziyareti Ã¶ncesinde iki Ã¼lkenin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak vize hizmetlerine yÃ¶nelik askÄ±yÄ± kaldÄ±rmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acak bir uzlaÅŸma Ã§Ä±kmadÄ±. Top haftaya gerÃ§ekleÅŸecek BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence randevusunda.

    Etiketler: gazetehaberleri
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