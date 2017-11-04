Tillersonâ€™la kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme

Ä°ki taraf arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± devam edince DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson Cuma akÅŸam saatlerinde telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden de BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n ziyareti Ã¶ncesinde iki Ã¼lkenin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak vize hizmetlerine yÃ¶nelik askÄ±yÄ± kaldÄ±rmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acak bir uzlaÅŸma Ã§Ä±kmadÄ±. Top haftaya gerÃ§ekleÅŸecek BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence randevusunda.