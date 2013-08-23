Teslim 2013, Ödeme 2014’te!

İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısı Bağcılar’da yükselen dev proje Batışehir,

sakinleriyle birlikte yeni y aşamına hazırlanıyor.



Batışehirli olmak ve birbirinden farklı ayrıcalıklarından faydalanmak isteyenleri 1. Etap’taki son sayılı dairelerle yeni etaplar bekliyor.

Batışehir’de 2013 – 2014 Eğitim – Öğretim Yılı, okul zilinin çalmasıyla başlayacak, Batışehirli öğrenciler Doğa Koleji Oxford Quality School’un sunacağı eğitim olanaklarıyla geleceklerine ışık tutacaklar.

EgeYapı Group tarafından İstanbul Bağcılar’da inşa edilen “Avrupa’nın En İyi Karma Kullanım Projesi” ödüllü Batışehir Projesi’nde yaşam başlıyor. Tamamlandığı zaman 15 bin kişinin yaşayacağı adeta dev bir şehir haline gelecek olan Batışehir’in 1’inci Etap’ında son daireler yatırımcılarını beklerken yeni etaplardaki konutlar ise cazip ödeme avantajlarıyla Batışehirli olma fırsatı sunuyor.

Batışehirli olmanın birbirinden cazip 3 ayrı yolu

Batışehir 1’inci Etap fırsatlarından faydalanmak isteyenler, hemen ev sahibi olurken, taksitlerini ödemeye 2014 yılında başlıyorlar.

• Batışehirli olmak isteyenler, dilerlerse yüzde 1 peşinat vererek sonraki ilk 24 ay boyunca 742’şer TL ve ardından da 96 ay boyunca 1.461 TL’den başlayan taksitler ödeyerek konut sahibi olabiliyorlar.

• İkinci alternatifte ise yine yüzde 1 peşinat ödeyen müşteriler, taksit ödemelerini tam 1 yıl sonra başlatabilecekler.

• Bir diğer alternatif ödeme planı kapsamında ise yatırımcılar, yüzde 5 peşinat ödeyip ardından ilk 24 ay 571 TL ve sonraki 96 ay boyunca da 1.124 TL’den başlayan taksitler ödeyerek Batışehirli olma fırsatı yakalayabiliyorlar.

Batışehirli mini mini 1’ler eğitime hazırlanıyor

Batışehir Projesi kapsamında 2013 - 2014 Eğitim – Öğretim yılı ile birlikte projenin eğitim kompleksi olan Doğa Koleji Oxford Quality School Batışehir, öğrencilerine kapılarını açıyor. Konsepti, mimarisi, müfredatı ve eğitim kadrosuyla Oxford tarzını ve felsefesini yansıtacak olan Doğa Koleji Oxford Quality Batışehir, dünya standartlarında akademik zenginliğin yanı sıra fiziksel olarak da bir okuldan fazlasını sunacak.

Yabancı dil konsepti üzerine kurulan Doğa Koleji Oxford Quality School Batışehir’de anaokulundan liseye kadar uygulanan programlarla öğrencilerin Oxford Üniversitesi’nde okumak için gerekli altyapıya sahip olmaları hedefleniyor. Her yaş kademesinde eğitim imkânı sunacak olan okulda toplam 40 derslik mevcut kapalı spor salonu, konferans salonu, yüzme havuzu, bahçe alanı bulunacak.

Yaklaşık 700 milyon TL’lik yatırımla 818 bin metrekarelik inşaat alanına sahip Batışehir Projesi’nde 1+0’dan 5+1’e 188 bin TL’den 1 milyon 369 bin TL’ye kadar farklı fiyatlarla toplam 3 bin 305 adet konut yer alacak. Proje kapsamında konutların yanı sıra otel, rezidans ve ofislerin yer alacağı Batışehir Premium ile çok sayıda önemli markanın da bulunacağı bir açık hava çarşısı bulunacak.



Yüksek prim potansiyeli sunan avantajlı lokasyon…



Bulunduğu bölgeye henüz yaşam başlamadan adını veren; Atatürk Havalimanı’na 12 km, Maslak’a 20 km, Taksim’e 19 km ve Bakırköy’e de 16 km mesafede bulunan Batışehir, hem TEM otoyolunun hemen yanı başında bulunması hem de ana arterlerin kesiştiği kolay lokasyonu ile ulaşım konusunda da avantaj sağlıyor.

Batışehir Premium’da Ayrıcalıklı Hizmetler…

Premium Rezidans 24 saat resepsiyon hizmeti, concierge hizmetleri, misafirlere yönelik şık bir lounge, fuaye alanındaki cafe ve restoranları, fitness salonu ve yüzme havuzuyla sakinleri için vazgeçilemeyecek bir konfor sunacak.



A Plus ofislerde ileri teknoloji, rahatlık ve ayrıcalık…

Üç bloktan oluşan Batışehir Premium’da farklı ihtiyaçlara yönelik A+ ofisler de satışta. 243 m² ile 765 m² arası değişen büyüklüklerde geniş alana sahip bir ofis bloğu ile 77 m² ile 133 m² arası değişen ofis alanlarından oluşan diğer blok için yatırımcılarına farklı finansal çözümler sunularak Batışehir ayrıcalığından yararlanmaları sağlanıyor.

Ayrıca bloklardan birinin ilk altı katı dünyaca ünlü otel zincirlerinden birine bağlı olarak hizmet verecek. Premium Ofislerde alanların verimli kullanılması adına yekpare kat veya bölünebilir kat imkânı sunuluyor. Konforlu bir çalışma ortamı oluşturulması için doğal aydınlatma ve havalandırma, yüksek hızlı internet ve IT hizmetleri ile restoranlar, ATM’ler kuaför, eczane, lostra salonu gibi günlük ihtiyaçları karşılayan Batı Meydan da Batışehir Premium’da.





Konutlar, Premium Rezidans ve Ofisler için sizi satış ofisimize bekliyoruz.

Ayrıntılı Bilgi İçin

batisehir.com

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