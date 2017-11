Tesla Model S gitti, bu kez yerine Zero TS geldi

Tesla yeni otomobilin adını Zero TS olarak belirledi. Zero TS’de, Tesla Model S’in tasarımını Zarif eğrilerle ve yumuşak kenarlara dönüştürülmüş. Aracın yüzü tekrar düzenlenmiş. Arka kısmı ise karbon fiber detaylarla daha sportif bir hale getirilmiş. Zero TS’de, siyah HRE jantlar ve Nexen Nfera lastikler bulunuyor.

Daha iyi fren sağlamak için özel tasarım Brembo frenleri bulunan aracın, iç mekanında ise kırmızı deri kaplamalar bulunuyor ve Solo Gard'ın LX serisine ait ürünleri ile korunuyor. Firmanın yaptığı açıklamaya göre bu güncelleme kiti 6.500 dolarlık bir fiyata sahip.