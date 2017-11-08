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    Tesla Model S gitti, bu kez yerine Zero TS geldi

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 09:53 | Son Güncelleme:

    Zero To 60 Designs, Tesla Model S’in üretim versiyonundan apayrı bir tasarım oluşturdu. Şirket arabayı daha sportif hale getirdi.

    Tesla yeni otomobilin adını Zero TS olarak belirledi. Zero TS’de, Tesla Model S’in tasarımını Zarif eğrilerle ve yumuşak kenarlara dönüştürülmüş. Aracın yüzü tekrar düzenlenmiş. Arka kısmı ise karbon fiber detaylarla daha sportif bir hale getirilmiş. Zero TS’de, siyah HRE jantlar ve Nexen Nfera lastikler bulunuyor.

    Tesla Model S gitti, bu kez yerine Zero TS geldi

    Daha iyi fren sağlamak için özel tasarım Brembo frenleri bulunan aracın, iç mekanında ise kırmızı deri kaplamalar bulunuyor ve Solo Gard'ın LX serisine ait ürünleri ile korunuyor. Firmanın yaptığı açıklamaya göre bu güncelleme kiti 6.500 dolarlık bir fiyata sahip.

    Etiketler: Tesla Model S yenilenmiş hali
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