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    Tesla Model 3'ü ertelendi

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 11:41 | Son Güncelleme:

    Tesla Inc. haftada 5000 adet Model 3 sedan üretimi hedefini tutturmak için belirlenen süreden aylarca daha uzun süreye ihtiyaç duyulacağını belirtti. 

    Tesla Inc. haftada 5000 adet Model 3 sedan üretimi hedefini tutturmak için belirlenen süreden aylarca daha uzun süreye ihtiyaç duyulacağını belirtti. 

    Silikon Vadisi'nde elektrikli otomobil üreten şirket bu üretim hedefini yıl sonuna kadar yakalamayı bekliyordu. Ancak bugün yapılan açıklamada önümüzdeki yılın ilk çeyreğinin sonlarından önce bu hedefin yakalanamayacağı belirtildi.

    Tesla ayrıca yılın üçüncü çeyrğinde 619 milyon dolar zarar ettiğini duyurdu ki bu rakam bu zamana kadar bir çeyrek dönemde elde edilen en büyük zararı ifade etti. Şirket geçen yılın aynı döneminde 22 milyon dolar kar elde etmişti. Şirketin hisse başına zararı ise 2.92 dolar oldu beklentiler hisse başına 2.28 dolar zarar edileceği yönündeydi.

    Etiketler: tesla model 3
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