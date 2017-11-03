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    Teröristler için kabus gecesi

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 07:03 | Son Güncelleme:

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 26, Hisar Dağı'nda 8, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde 9, Şırnak'ta 11 olmak üzere toplam 54 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde başlayan ve devam eden operasyonlarda güvenlik güçleri, teröristler ile sıcak çatışmaya girdi.Operasyonlarda, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 26, Hakkari Hisar Dağı'nda 8, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde biri yaralı olmak üzere 9, Şırnak'ta 11 olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi.

    Masadaki o silahla 8 şehitMasadaki o silahla 8 şehit

    IRAK'IN KUZEYİNE KAÇMAYA ÇALIŞIYORLARDI

    Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede de Şemdinli ilçesindeki 19 teröristin, Ortaklar bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen çatışma sonrasında devam eden hava destekli operasyonda, bölgeden Irak'ın kuzeyine kaçmaya çalıştıkları hava ve keşif vasıtaları ile tespit edilen teröristlere yönelik icra edilen hava harekatında etkisiz hale getirildikleri belirtildi.

    Teröristler için kabus gecesi

    Bilgilendirmede, bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde üç RPG-7 roketatar silahı, bir AT-4 roketatar silahı, 10 roketatar mühimmatı, sekiz sevk fişeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 10 el bombası ve beş özel yapılmış şemsiye ele geçirildiği kaydedildi.

    Teröristler için kabus gecesi

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , operasyon
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