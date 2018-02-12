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    Teröristin çantasından çıkan fotoğraf

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 07:38 | Son Güncelleme:

    Mehmetçik Afrin'i teröristlere dar ediyor. Burseya Dağı'nda ele geçen bu iki fotoğraftaki teröristlerin tümünün öldürüldüğü ileri sürüldü.

    Mehmetçik Afrin ve çevresini teröristlerden temizlemeye devam ediyor. Havadan ve karadan süren operasyonlarda teröristler ağır kayıp verip kaçıyor. Sabah gazetesinden Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, Mehmetçiğin Türk bayrağını diktiği Burseya Dağı'nda bir teröriste ait sırt çantasından çıkan USB bellekteki fotoğraf, teröristlerin verdiği ağır kayıpların da kanıtı gibi.

    Türk İstihbarat birimleri, sağ yakalanan PKK/ KCK/PYD-YPG'li teröristler ile yerel kaynaklarından aldığı bilgilerle bu iki fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı. İki fotoğrafta yer alan 20'si kadın 34 teröristin tamamının öldürüldüğü iddia edildi.

    Teröristin çantasından çıkan fotoğraf
    ÖLDÜRÜLEN ERKEK TERÖRİSTLER

    1)-İsa Dilbirin, (2)-Dijwar Cernaf, (3)-Hesen Derazor, (4)-Şivan Serakaniye, (5)-Ebdulrahman Tamine, (6)-Rezan Zeydan, (7)- Delil Şivan, (8)-Sorej Dirbesiye, (9)-Hoğir Enteriye, (10)-Berkel Elzen, (11)-Zalid Feysel, (12)-Mihemmed Dilğeş, (13)-Serekol Masiro, (14)-Berwan Dirbesiye.

    Teröristin çantasından çıkan fotoğraf
    ÖLDÜRÜLEN KADIN TERÖRİSTLER

    (1)-Asya Cudi, (2)-Helin Ereb, (3)-Beritan Sema, (4)-Sözdar Koçer, (5)-Awaz Kobane, (6)-Rehşan Gewer, (7)-Herekol Tekoşin, (8)-Arin Deniz, (9)-Deniz Demhat, (10)-Sözdar Heseke, (11)-Warsin Goran, (12)-Vivan Ebas, (13)-Ferman Awaz, (14)-Aram Özgür, (15)-Rozerin Çiya, (16)-Mijdar Agiri, (17)-Arjin Mazlum, (18)-Nupella Derik, (19)- Zozan Azad, (20)-Beritan Rojova.

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    Etiketler: Burseya Dağı , Afrin , Afrin operasyonu , Afrin harekatı , Zeytin Dalı operasyonu , Zeytin Dalı Harekatı , son dakika
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