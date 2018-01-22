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    Terör örgütünün attığı roket ahıra isabet etti!

    Hürriyet Haber
    22.01.2018 - 18:15 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü PYD/PKK mensuplarının işgal ettiği Afrin'den atılan roket, Kilis'te bir ahıra isabet etti. Harekatın başladığı günden bu yana Kilis kent merkezine terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca 14 roket atıldı ve 8 kişi yaralandı.

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca saat 17.10 sıralarında atılan roket, Ekrem Çetin Mahallesi'nde polisevi yakınındaki bir evin arkasındaki ahıra düştü.

    Patlamanın etkisiyle yaralanan at, çevredeki vatandaşların imkanlarıyla Kilis Belediyesine ait veterinerlik hizmetleri müdürlüğüne götürülerek, tedavi altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği olayın ardından polis, çevre güvenliğini aldı. Roketin isabet ettiği ahırda ve çevresinde hasar oluştu. Bu arada harekatın başladığı günden bu yana Kilis kent merkezine terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca 14 roket atıldı ve 8 kişi yaralandı.

    Terör örgütünün attığı roket ahıra isabet etti

    Bugün, Hatay Kırıkhan'daki Kartepe bölgesine atılan havanın seyyar jenaratöre isabet etmesi sonucu Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. çalışanı, evli ve 2 çocuk babası Şahin Elitaş’ın (30) şehit olmuştu. 

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik dünkü saldırılarda ise Suriyeli bir sivil yaşamını yitirmiş, 54 kişi yaralanmıştı. 

    Etiketler: son dakika
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