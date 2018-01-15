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    Terör örgütüne büyük darbe! 22 yıldır dağdaydı...

    DİYARBAKIR, (DHA)
    15.01.2018 - 14:22 | Son Güncelleme:

    Bingöl’ün Akdağ bölgesinde 19- 21 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen operasyonda girdikleri çatışmada öldürülen 5 terörist arasında, terör örgütü PKK’ya bağlı HPG’nin 'komuta konseyi' üyesi 'Alişer Xelikan' kod adlı Mehmet Korkmaz’ın da olduğu ve yaklaşık 22 yıldır dağda olduğu belirtildi.

    Terör örgütü PKK’ya yakın internet siteleri 19- 21 Aralık tarihleri arasında Bingöl’ün Akdağ bölgesinde çıkan çatışmada öldürülen 5 PKK’lı teröristin kimlik bilgilerini açıkladı. Çatışmada öldürülen PKK’lı teröristlerin, 'Alişer Xelikan' kod adlı Mehmet Korkmaz, 'Simko Çewlik' kod adlı Ahmet Fırat Doğan, 'Rubar Lice' kod adlı Sinan Yüksel, 'Demhat Darahine' kod adlı Bayram Zoroğlan ve 'Hakkı Çermik' kod adlı Yusuf Kalkılıç olduğu belirtildi.

    Çatışmada öldürülen Konya nüfusuna kayıtlı terörist Mehmet Korkmaz’ın, PKK’ya bağlı HPG’nin komuta konsey üyesi olduğu ve yaklaşık 22 yıldır dağda silahlı faaliyet gösterdiği ifade edildi.

    Etiketler: terörle mücadele , Operasyon
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