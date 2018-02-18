Terör örgütü PKK'nın isim taktiği

Yıldırım, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’ndan dönüş yolunda gazetecilere özetle şunları söyledi:

ABD İLE ÜÇLÜ MEKANİZMA

“ABD ile mekanizma üçlü olacak. Savunma bakanları, dışişleri bakanları kendi aralarında, istihbarat teşkilatının başkanları da kendi aralarında yakın çalışacaklar. Suriye alanında şu olmaması lazım: PKK’nın, başka bir isimle Kuzey Irak’ta yapmaya çalıştığı sözde bir terör devleti kurma hevesinin bu sefer Suriye’de gerçekleşmemesi lazım. Şu anda Afrin’de yaptığımız çalışma bunun önüne geçmek için. Fırat Kalkanı da öyle. Menbiç ve diğer bölümlerle ilgili çalışmalar, önümüzdeki günlerde karşılıklı görüşmelerde bir noktaya gelecek. Bizim duruşumuz çok net, kararlılığımızda herhangi bir tereddüt yok.

Artık orada PKK ismi eskidi, birçok ülkede terör örgütü olarak tanındı. Şimdi bir taktik yapıyorlar; ‘demokratik oluşum’ filan... Yersen! Biz bunları biliyoru z, hangi kılığa girerlerse girsinler bunlar sızma terörist. Bunların Kürtlerle ilgili bir derdi yok. En büyük baskıyı orada yaşayan sivil Kürtlere, Türkmenlere, Araplara ve Ezidilere yapıyorlar. Kadınlara kızlara tasallut ediyorlar, mallarını ellerinden alıyorlar. Genç yaşta çocukları alıyorlar, terörist yapıyorlar. Bunları biz iyi biliyoruz.

(Menbiç’ten PKK’nın çıkması) O bir adımdır en azından. Burnumuzun dibinde hem de Arap nüfusun bu kadar yoğun olduğu bir yerde onların tepesine çökmüş bir terör örgütü var. Bu, bizim için tehdit. ABD’liler de onların yanında. Orta ve uzun vadede ne Irak ne de Suriye topraklarında Türkiye’ye karşı bir terör oluşumunun var olmasına ve yaşamasına asla müsamahamız olmaz. Bu, Fırat’ın doğusu, batısı diye pazarlığı da olmaz. Tehdit neredeyse orada biz olacağız. Gittikleri yere kadar askerimiz enselerinde olacak ve gereğini yapacaktır. Nasıl, ‘DEAŞ’ı hep birlikte yok edelim’ diyorlar. DEAŞ’ın niye ise albenisi yüksek. Çok fazla reklamı yapılıyor, ama PKK’dan YPG’den en büyük zararı gören, bedeli ödeyen biziz.

FETÖ VE ZARRAB DA VAR

Kapsamlı heyetler kurulmasının amacı, sadece Suriye’deki YPG konusu değil, ilişkilerimizin bozulmasına sebep olan konular bütün halinde ele alınacak. Diyelim ki Suriye alanında işbirliği yaptık, bunlar YPG ile işbirliğinden vazgeçtiler, ABD ile ilişkilerimiz düzelmiyor ki, başka konularımız var. FETÖ konusu var, devam eden dava var. Onların burada vatandaşlarının davası var. Bizim Halk Bankası, daha doğrusu Zarrab davası var. Hepsinin bir bütün olarak ele alınması gerekiyor.

GURBETÇİLER MEMNUN OLDU

Merkel, iletişim kanallarının açık olması gerektiğini söyledi. Biz de aynı düşündüğümüzü söyledik. (Almanya’daki) Vatandaşlar bundan memnun. Öyle veya böyle istemesek de olumsuzluklar oluyor.’ Hükümetler arasındaki ilişkilerin iyi yönde gelişmesinden rahatsız olan çevreler var. PKK’lılar burada aktif rol oynuyorlar. Almanya ile Türkiye arasında bir tane bu adamdan (Deniz Yücel) başka bir mesele yok mu yani? Bu kadar basite indirgenecek bir ilişki değil.

(Tutuklu gazeteciler) Asıl meselenin gazetecilik olmadığını biliyoruz. İnsanlar fikirlerini söyler, eleştirilerini yapar. En keskin şekilde yapanları da görüyoruz. Bunlara bir şey oluyor mu? Terör örgütü ile haşır neşir olursanız, terör örgütünü cesaretlendirecek, lojistik destek faaliyetlerine girerseniz bu gazetecilik değil. Başka bir şey.

BİZDE PAKETLEME YOK

Terör örgütlerinin finans, kamuoyu oluşturma, silah ve lojistik ayağı var. Bizim durumumuz Almanya değil. Almanya bir terör örgütü ile mücadele ediyor mu? NSU davası ne oldu? Kimse kaldı mı? Kalmadı. Yani her biri bir vesile ile bitti. Dolayısıyla ülkemize haksızlık etmeyelim. Bizde şey yok; paketleme yok.”

MERKEL’E ÖZEL LİSTE

Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde, Türkiye’nin iadesini istediği darbecilerin isimlerini iletti. Alınan bilgiye göre görüşmede Yıldırım “Gülen ve FETÖ, PKK gibi tehlikeli, hafife alıyorsunuz. Bazı iltica taleplerine karşılık vermeden bizimle temasta olmanızda fayda var. Bu teröristlerden bazıları var ki doğrudan darbede yer almış, ciddi şekilde suç işlemiş ve cezalandırılması söz konusu olan isimler. Bunların ilişkilerimizi bozmasına izin vermemeniz gerekir” dedi. Darbe girişimini şiddetle kınadıklarını anımsatan Merkel ise “Kimler mesela?” diyerek isim sordu. Merkel’in “Yazılı dursun elimizde” talebi üzerine Türk heyeti isimleri liste halinde verdi.

YAKINDA DÖNECEK

MÜNİH’te Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’la yaptığı görüşmeyi anlatan Başbakan Yıldırım, “Sağolsun geldi bize bilgi verdi. Yakın zamanda dönmeyi planlıyorlar. ‘Durumunda iyileşme var. Burada daha fazla durmaya niyetimiz yok, döneceğiz’ dedi” diye konuştu.