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    Termik santral tepkisi

    Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/DHA
    01.02.2018 - 23:24 | Son Güncelleme:

    TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçeleri arasında kurulması planlanan kömürlü termik santralın bilgilendirme toplantısında santrala karşı çıkanlar, protestoda bulundu.

    ÇED bilgilendirme toplantısı iptal edildi. Çerkezköy ile Kapaklı ilçeleri sınırları içerisindeki Pınarça mevkiinde yapılması planlanan kömürlü termik santral için dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen, aralarında şube müdürlerinin de bulunduğu yetkililer, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda 'ÇED Halkın Katılımı' adı altında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

    Halkın yoğun ilgi gösterdiği toplantıda salon doldu, dışarıda kalanlar oldu. Salonda çoğunluğunu kadınlardan oluşan grup, termik santrala karşı çıkarak protesto etti, sık sık "Termik santral istemiyoruz" sloganları attı. Salonda gerginlik ve zaman zaman da arbede yaşandı. Bu sırada dışarıda kalanlar da termik santralı protesto etmek için salona girmek istedi. Grup ile geniş güvenlik önlemi alan polis arasında tartışma çıktı, arbede yaşandı. Dışarıda, aralarında Greenpeace üyelerinin de bulunduğu grup, üzerlerine siyah elbiseler giyip, gaz maskeleri takarak yere yatıp, protestoda bulundu. Protestocular, 'Kömür için ormana kıyma', 'Kanser hastaları çoğalacak' 'Olmaz be ya' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Gerginlik üzerine bakanlık yetkilileri toplantıyı gerçekleştiremedi. 

    Etiketler: Termik santral , Tekirdağ , gazetehaberleri , son dakika
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