Tepe yönetimle bağlantılı Bylockçu doktor, mühendis ve mimarlara operasyon

FETÖ'nün üst düzey isimleri ile irtibatı olan Bylock kullanıcısı 53 şüphelinin yakalanması için İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.

Kaçakçılık Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 53 şüpheli belirledi. Aralarında, mühendis, doktor, öğretmen, mimarların bulunduğu şüphelilerin örgütün üst yönetimiyle irtibatlı olduğu tespit edildi. Örgütün kriptolu yazışma programı Bylock kullanıcısı olan şüphelilerin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Kaçakçılık Polisi, İstanbul, İzmir, Samsun, Aydın Balıkesir'deki 70 adrese girdi. İstanbulda gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer 4 ilde yakalanan şüphelilerin de İstanbul'a getirileceği bildirildi.