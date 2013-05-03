Tepe İnşaat güven veriyor









Narcity ve Narkule projeleri ile Maltepe’de bir yaşam alanı yaratan Tepe İnşaat, son projesi Narlife ile bu yolculuğuna devam ediyor. Narlife, daha fazla yeşil alan bulunduruken, projede yer alan dairelerin yüzde 60’ı da deniz manzarasına sahip.

BİLKENT Holding’in amiral gemisi Tepe İnşaat, 1969 yılından bu yana mimari uzmanlıkta, marka değeri ve inşaat kalitesi yüksek standartlarda konut projeleri üretiyor. Bir vakıf şirketi olarak yatırım projelerinden sağladığı bütün gelirleri eğitime aktaran Tepe İnşaat, projelendirmeden başlayarak anahtar teslimine uzanan bir sürecin her aşamasında, kendi standartlarını aşan bir kalite anlayışı ile hareket ediyor. Tepe İnşaat, sahip olduğu kayda değer bilgi birikimi ile özellikle büyük ölçekli konut projeleri, hastane ve sağlık kompleksleri, havaalanı ve terminal projeleri ile altyapı işleri konusunda tercih ediliyor.

En Yeni Halka: Narlife

Narcity ve Narkule projeleri ile Maltepe’de bir yaşam alanı yaratan Tepe İnşaat, son projesi Narlife ile bu yolculuğuna devam ediyor. Ulaşım kolaylığı sağlaması, temiz havası ve iki önemli üniversiteye yakınlığı nedeniyle bu bölgeye yöneldiklerini söyleyen Tepe İnşaat Satış ve Pazarlama Müdürü Berna Erkartal, “Tepe İnşaat olarak Maltepe’de önemli bir marka değeri yarattığımıza inanıyoruz. Narcity ve Narkule, bu bölgenin bir yaşam merkezi haline gelmesinde büyük rol oynadı. Bu bölgede Nar serisiyle çıktığımız yolculuğumuza Narcity projesi ile başladık. Oluşturduğumuz konsepti Narkule ile pekiştirdik ve şimdi de bu konsepti aynı DNA’ya sahip Narlife projesi ile tamamlıyoruz. Bilgi birikimimiz ve kültürümüzün yansıması olan bu iki proje ile komşu olan Narlife’ı, ilk iki projenin Maltepe’de yarattığı değerin üzerine inşa ediyoruz. Bölgede yer alan projelerimiz ile bölgeye de önemli ölçüde katkıda bulunduğumuzu söyleyebilirim. Tepe İnşaat olarak Maltepe bölgesinin gelişimini ilkokul, sağlık ocağı ve yeşil alan gibi unsurlarla da destekliyoruz, bu şekilde bölgenin bir yaşam alanı haline gelmesine destek oluyoruz” diyor.

DOĞA VE DENİZ İLE İÇ İÇE

Tasarımı, renkleri ve yeşil alanları ile keyifli bir yaşam projesi olan Narlife, net 29 bin 500 metrekarelik arsa üzerinde 230 milyon liralık yatırımla hayata geçiriliyor. 609 konuttan oluşan Narlife projesi, stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerinin yanı sıra, bahçeli ve teraslı daire seçenekleri de sunuyor. Projede yer alan daireler 183 bin TL ile 895 bin TL arasında değişiyor. Narlife projesinde, Maltepe ve Yeditepe üniversitelerine yakın konumu nedeniyle gelen talepler doğrultusunda ilk kez stüdyo daire alternatifi bulunuyor.

Narcity ve Narkule projeleri ile karşılaştırıldığında, Narlife projesinde iç mimaride segmenti yukarı taşıdıklarını belirten Berna Erkartal, “Buna ek olarak Narlife’ta daha fazla yeşil alan bulunuyor, projemizde yer alan dairelerin yüzde 60’ı deniz manzarasına sahip. Başka bir deyişle projemiz, doğayla iç içe olmaktan zevk alanların, denizin mavisinde kaybolmaktan mutluluk duyanların ve huzur içinde zaman geçirmek isteyenlerin aradığı tüm renkleri bir arada sunuyor” diyor.

YAKLAŞIK YÜZDE 40’I SATILDI

Satışları devam eden Narlife projesinin yüzde 40’ının satışının tamamlandığını açıklayan Berna Erkartal, projede yer alan üç bloğun da temeli atılırken, C bloğunun kaba inşaatı planlanandan erken, haziran ayında tamamlanacağını belirtti. Erkartal, “Konut sahipleri Narcity’de olduğu gibi genel olarak doktorlardan oluşuyor ve projeyi çoğunlukla Anadolu yakasında yaşayanlar tercih ediyor. Ankaralı müşterilerimiz ise özellikle deniz manzaralı dairelere ilgi gösteriyor, Tepe İnşaat markasına duyulan güven satış grafiklerimize de yansıyor” dedi.

Narlife projesinde yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğünde kapalı sosyal tesis alanı, olimpiğe yakın açık yüzme havuzu, spor tesisleri, yürüyüş parkurları, fitness center, sauna, çok amaçlı salon (sinema ve toplantı), cafe ve site marketi bulunuyor.

Narlife, sahil yoluna ve bağlantı yollarına olan yakınlığı ile dikkat çekmesinin yanı sıra E-5’e 4 km, Bağdat Caddesi’ne 7 km, Boğaziçi Köprüsü’ne ise 18 km uzaklıkta bulunuyor. Projenin, 31 Mart 2015 tamamlanması planlanıyor.

Narlife’da kampanya fırsatı

Narlife’ın az katlı ve 52 daireden oluşan C bloğunda 3+1 bahçe dublexi ve 4+1 daireler, 1 yıl erken teslim ve aidat ödememe avantajı ile satışa sunuluyor.

Daire fiyat aralığı: 655.000 TL - 793.000 TL

Kampanya kapsamı: C blok için 3+1 bahçe dublex ve 4+1 daireler

Erken teslim tarihi: 30 Nisan 2014

Kampanya avantajları: 1 yıl boyunca aidat ödememe avantajı

Ödeme planı:

* Minimum %5 peşinat

* Nisan 2014 %20 peşinat

* Maksimum %75 banka kredisi

Anlaşmalı bankalar: Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, İşbankası ve Akbank

Faiz oranları: 60 aya kadar %0.72, 120 aya kadar %0.73

Tepe İnşaat’ın projeleri

* Tepe İnşaat’ın tamamlanmış konut projeleri arasında Beykoz Konakları, Bilkent Konutları, Kemer Rose Residence, Bilkent Bahçe Konutları, Tepe Prime Residence, Narcity ve Narkule Konutları bulunuyor.

* 2012 yılı dahil olmak üzere bugüne kadar toplamda 749 villa, 4213 konut ve 218 ofis, 37 adet mağaza teslim edildi.

* Beykoz Konakları: 401 adet konak

* Bilkent Konutları: 2.626 daire ve 224 villa

* Kemer Rose Residence: 73 adet sıra ev

* Bilkent Bahçe: 124 villa

* Tepe Prime Residence: 218 ofis, 100 adet stüdyo, 37 mağaza

* Narcity Konutları: 1306 adet daire

* Narkule Konutları: 108 adet daire

Hedef “Altın” LEED Sertifikası

Narlife projesi, “Yeşil bina değerlendirme sistemi” olarak bilinen LEED sertifikasyonunda altın seviyesini hedefliyor. Projenin tasarım ve inşaat aşamasında LEED kriterlerine uyum sağlaması ve yapılaşmanın çevreye verdiği olumsuz etkilerin önlenmesi planlanıyor. Kullanılan stratejiler ve sistemler sayesinde, proje tamamlandıktan sonra oluşacak işletim giderlerinin azaltılarak bu doğrultuda bina sakinlerinin aidat yükünün de en aza indirilmesi amaçlanıyor. Çevre dostu malzemelerin kullanımı sayesinde doğal yaşamın korunmasına azami ölçüde dikkat edilen Narlife projesinin inşaat sürecinde de atık yönetimi planı ile atıkların geri dönüşümünün sağlanması planlanıyor.

Refika Birgül’den Narlife’a özel “narlı” tarifler

Tepe İnşaat Narlife projesi, sektöründe bir ilki gerçekleştirerek, kendi alanında markalaşmış bir isim olan Refika Birgül ile çok özel bir işbirliğine imza attı. Proje, narın simgesi olan bolluk ve bereketi “Refika’nın Mutfağı”nın kurucusu, program yapımcısı, kitap ve gazete yazarı Refika Birgül’ün uzmanlığı ile birleştirerek, bir dizi keyifli projeye imza atmayı planlıyor. Projenin Refika Birgül ile işbirliği sayesinde tüm Narlife dostları “nar”ı artık mutfaklarına daha fazla sokacak.