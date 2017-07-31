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    TEM'de feci kaza...

    Sinan BİLGİLİ-Süleyman KAYA/ (DHA)-İHA
    31 Temmuz 2017 - 11:38Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 13:28

     Bağcılar'da yolun en sağından en soluna aniden geçen taksi sürücüsü kazaya neden oldu. Kazada taksiye çarpan bir motosiklet sürücüsü öldü, arkadaşı ağır yaralandı. Hayatını kaybeden motosikletlinin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

    Kaza saat 10.45 sıralarında TEM Otoyolu İstoç Mevkii yan yolda meydana geldi. Yan yol ayrımından TEM Otoyolu'na girmek için aniden şerit değiştiren 34 THB 87 plakalı taksiye arkadan gelen 06 GUF 39 plakalı motosiklet çarptı. Taksiye arkadan çarpan motosiklette bulunan 2 kişi yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Ayhan Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı arkadaşı Emrullah Ünal ise hastaneye kaldırıldı. Taksi sürücüsü ise kaza sonrası aracını bırakarak kaçtığı öğrenildi. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.  İSTOÇ yan yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Yolun temizlenmesinden sonra trafik açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    TEMde feci kaza...


    Kazayı gören Tutku Çatak, "Tam karşı taraftan bu tarafa motorla yan yana geliyorduk ticari takside burada duruyordu. Sonra bir anda yola daldı. Motorunda sağa sola kaçma şansı yoktu. Taksi sürücüsü buralardaydı. Gitmemesini söyledik ama kaçmış. Hata taksi sürücüsünde. Arkadan gelen arabaları kontrol etmeden bir anda döndü o yüzden oldu. Motosiklette iki kişi vardı. Bir arkadaş vefat etmiş. Diğerini de hastaneye götürmüşler. O vurmasa ben vuracaktım taksiye" dedi.


    SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

    Bulut'un olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Bayılan 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Cenaze aracının gelişinde ise yakınları olay yeri şeridini aşarak cenazenin yanına gitti. Cenazeyi son bir kez görmek isteyen yakınlarına polis engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bulut'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik sıkışıklığı yaşandı.

    TEMde feci kaza...

    TEMde feci kaza...

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    Etiketler: TEM , Mahmutbey , kaza
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