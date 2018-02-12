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    Telefonunda çocuk pornosu çıkan Furkan Vakfı üyesinden 'virüslü' bahane

    İHA
    12.02.2018 - 10:21 | Son Güncelleme:

    Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yapılan operasyonda gözaltına alınıp cep telefonunda çocuk pornusu çıktığı için de tutuklanan şüphelinin ifadesinde "evet, telefonumda çocuk pornosu var ama virüs bulaştı" dediği öğrenildi.

    ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta Adana, Niğde ve Elazığ'da 33 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda ilk etapta kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

    Dün nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile Taha Yasin D., İdris B., Erol A. ve Ali A. tutuklandı, 6 kişiye ev hapsi diğer şüphelilere ise adli kontrol kararı uygulandı.

    Örgütte vakfın sosyal medya işiyle uğraşan ve tutuklanan 5 kişi arasında yer alan İdris B.'nin incelenen cep telefonunda ise çok sayıda çocuk pornografisi çıktığı öğrenildi. Bu nedenle İdris B. hem örgüt üyeliğinden hem de "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan tutuklandı.

    İdris B. adliyeye girerken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da gülerek, "Çekin çekin, yakışıklı çekin ağabeyinizi. Çekin babanızı, yakışıklı çekin gençler" diye seslenmesi dikkat çekmişti.

    İdris B.'nin cep telefonunda çocuk pornosu çıkınca, ifadesinde cep telefonunun kendisine ait olduğunu belirterek, "Evet, telefonumda çocuk pornosu var. Ancak benim telefonuma virüs bulaştı. Porno görüntüleri ben indirmedim. Virüs bulaştığı için kendiliğinden inmiş. Operasyon olmasaydı ben de telefonumu tamire götürecektim" dediği öğrenildi.

    Etiketler: Furkan Vakfı , operasyon , kuytul , son dakika
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