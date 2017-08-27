Telafer’de DEAŞ yenildi

IRAK ordusu, Musul’un 70 km batısındaki Telafer kentinin büyük kısmını terör örgütü DEAŞ’ın elinden kurtardı. Telafer, DEAŞ’ın Irak’ta kontrolünde tuttuğu son kentlerden biriydi. Suriye sınırından 150 km uzaklıkta yer alan Telafer’in kent merkezine güneyden ve batıdan Irak güçleri girdi. Kentteki Osmanlı kalesini de DEAŞ militanlarından kurtaran Irak askerleri, kaleye Irak bayrağı çekti. Telafer’e yönelik operasyon 20 Ağustos’ta başlamıştı. DEAŞ, nüfusunun büyük kısmını Şii Türkmenlerin oluşturduğu Telafer’i 2014 yılında ele geçirmeden önce kentin nüfusu 200 bin civarındaydı. Şu anda ise Amerikan ordusunun tahminlerine göre 10 bin ila 20 bin sivil yaşıyor. Kentteki DEAŞ militanı sayısının ise operasyon öncesi 2 bin civarında olduğu tahmin ediliyordu. Irak ordusunun 50 bin kişilik kuvvetle düzenlediği operasyona ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon da destek verdi.

YÜZDE 5’İ DEAŞ’TA

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan Irak ordusundan bir sözcü, “Telafer kenti tamamen güçlerimizin eline geçmek üzere. Sadece yüzde 5’i DEAŞ’ın kontrolünde” dedi. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi, daha erken saatlerde kentin kısa zaman içinde tamamen kurtarılacağını söylemişti. Telafer, Musul ile Suriye arasındaki ikmal yolunun üzerinde olması açısından da önem taşıyordu. Musul’un DEAŞ’tan kurtarılmasının ardından ise Telafer’e düzenlenecek operasyonun çok daha kolay olacağı ifade ediliyordu. Musul’un DEAŞ’tan arındırılması 9 ay sürmüştü. Telafer ise 7 günde kurtarıldı. Iraklı yetkililer de harekâtın başında operasyonun 2 Eylül’e kadar bitmiş olacağını umduklarını söylüyordu. Operasyon başlamadan önce Telafer’deki siviller yığınlar halinde kentten kaçmaya başlamıştı. BM Mülteci Ajansı, Telafer’den kaçanlarda susuzluğun yaygın olduğunu bildirdi. Buna göre Telafer sakinleri, 3-4 aydır ekmek ve kirli su tüketmek zorunda kalmış. Aynı zamanda BM’nin kamplarına varanlar arasında keskin nişancı ve mayın patlaması sonucu yaralanan çok sayıda kişi olduğu da ifade ediliyor.

TÜNEL KAZMIŞLAR

Irak ordusu, ele geçirdikleri yerlerde DEAŞ’ın kazdığı tüneller buldu. Tünellerin, ya ordu birliklerinin arkasına sızarak saldırı düzenlemek ya da kaçmak için kazıldığı düşünülüyor. Kentteki DEAŞ militanları, Irak güçlerine karşı yolları toprak dolgular ve kamyonlarla kapatırken, keskin nişancılar ve havan toplarıyla savunma yaptı. Iraklı yetkililer, DEAŞ’ın bazı araçlara bubi tuzakları yerleştirdiğini de tespit etti.