Telafer’de 30 bin sivil mahsur

DEAŞ'ın elinde bulunan ve Irak ordusunun kara harekatı başlattığı Telafer kentinde Birleşmiş Milletler'in (BM) verdiği bilgiye göre yaklaşık 30 bin sivil mahsur kaldı.

Kentin güneyinde ve doğusunda bulunan toplanma noktalarında insani yardım yapıldığını aktaran BM sözcüsü Stéphane Dujarric, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMYK) sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasından ve kaçmaya çalışanların idam edilmesinden endişe duyduklarını söyledi.

Sözcü, Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin tüm taraflara, sivillerin çatışma alanını terk etmelerinin mümkün kılınması yönünde çağrı yaptığını aktardı. BM pazartesi yaptığı açıklamada, binlerce sivilin gelecek gün ve haftalarda bölgeden kaçmasının beklendiğini duyurmuştu.

Musul'un batısındaki Telafer, DEAŞ'ın Irak'ta elinde tuttuğu son önemli yerleşim birimlerinden biri. 2014 yılında DEAŞ işgal etmeden önce kentte çoğunluğu Şii Türkmen yaklaşık 200 bin kişi yaşıyordu. Kasabada binlerce IŞİD militanı olduğu tahmin ediliyor.



