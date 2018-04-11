ZTE'den çift çentikli telefon: Iceberg!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
11.04.2018 - 13:07, Son Güncelleme:

ZTE'den çift çentikli telefon: Iceberg!

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ZTE'den çift çentikli telefon: Iceberg!

Apple'ın iPhone X'la birlikte tüm insanlığa tanıttığı çentikli tasarım, ZTE'nin Iceberg modeliyle farklı değişimlere uğrayacak.

Apple, iPhone'un 10. yılına özel olarak tanıttığı iPhone X ile birlikte kullanıcılarının kafasındaki iPhone algısını yıktı. Çünkü, iPhone X çentikli bir ekran yapısına sahip. Cihazda kullanılan bu tasarım, Apple'ın Face ID teknolojisinin temellerini atıyor. Şirketin bu hamlesinden sonra, sektörde yer alan diğer şirketler de bu tasarımı benimsemeye başlamıştı.

ZTEden çift çentikli telefon: Iceberg

Gelen bilgilere göre ZTE de çentikli ekran yapısına geçiş yapıyor. Ancak, ZTE'nin çentik anlayışı iPhone X'da kullanılandan biraz farklı. Çünkü, şirketin tanıttığı Iceberg modeli, alt kısımda ve üst kısımda olmak üzere iki çentik barındırıyor. Telefonun çerçeveleri de camdan oluşuyor. Ayrıca, çerçeve köşelerine de cam parçalar yerleştirilmiş. Ek bilgi olarak, cihazın arka kısmında yer alan çift kameraya, parmak izi okuyucu eşlik ediyor. Son olarak, telefonun 2019 yılında piyasaya sürüleceği düşünülüyor. 

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