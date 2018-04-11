ZTE'den çift çentikli telefon: Iceberg!
Apple'ın iPhone X'la birlikte tüm insanlığa tanıttığı çentikli tasarım, ZTE'nin Iceberg modeliyle farklı değişimlere uğrayacak.
Apple, iPhone'un 10. yılına özel olarak tanıttığı iPhone X ile birlikte kullanıcılarının kafasındaki iPhone algısını yıktı. Çünkü, iPhone X çentikli bir ekran yapısına sahip. Cihazda kullanılan bu tasarım, Apple'ın Face ID teknolojisinin temellerini atıyor. Şirketin bu hamlesinden sonra, sektörde yer alan diğer şirketler de bu tasarımı benimsemeye başlamıştı.
Gelen bilgilere göre ZTE de çentikli ekran yapısına geçiş yapıyor. Ancak, ZTE'nin çentik anlayışı iPhone X'da kullanılandan biraz farklı. Çünkü, şirketin tanıttığı Iceberg modeli, alt kısımda ve üst kısımda olmak üzere iki çentik barındırıyor. Telefonun çerçeveleri de camdan oluşuyor. Ayrıca, çerçeve köşelerine de cam parçalar yerleştirilmiş. Ek bilgi olarak, cihazın arka kısmında yer alan çift kameraya, parmak izi okuyucu eşlik ediyor. Son olarak, telefonun 2019 yılında piyasaya sürüleceği düşünülüyor.
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