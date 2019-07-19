Yurt dışı telefon harcı değişti! Bugünden itibaren herkes...
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince yurt dışından telefon getirenler bugünden itibaren 618,65 TL değil, 1500 TL ödeme yapacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası, 618,65 TL olan IMEI kayıt ücreti, 1500 TL oldu.
Yurt dışından getirilen telefonlar için harcın ödenmesi de yeterli değil. Pasaport üzerinde yer alan kimlik bilgisiyle cihazda kullanılacak SIM kartın sahibinin bilgilerinin aynı olması gerekiyor.
Ayrıca aynı pasaportla IMEI kaydı yaptırmak için de 3 yıl beklemek gerekiyor.
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