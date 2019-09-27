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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
27.09.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Yüksek irtifa birincisi roket için patent başvurusu

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Yüksek irtifa birincisi roket için patent başvurusu

TEKNOFEST İstanbul'da düzenlenen Roket Yarışması'nda "Yüksek İrtifa Kategorisi" birincisi olan PAÜ Hazar Takımı, uzun menzilli roket için patent işlemlerini başlattı.

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) kapsamında düzenlenen Roket Yarışması'nda "Yüksek İrtifa Kategorisi" birincisi olan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hazar Takımı, geliştirdiği sistemi koruma altına almak için patent başvurusunda bulundu.

PAÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Meran'ın akademik danışmanlığını yaptığı Hazar takımının tasarladığı "Hiera 3000" isimli roket, TEKNOFEST İstanbul'da düzenlenen Roket Yarışması'nda 3 bin metre yüksekliğin üzerine çıkarak "Yüksek İrtifa" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri Mehmet Serhat Duras liderliğinde Sena Öğün, Mertcan Uysaler, Cem Topuk, Ece Cengiz, Mert Karaaslan, Umut Çağlar Boztepe, Mustafa Zabun, Uğur Yiğit, Talha Sorkun ve Egemen Mert'ten oluşan Hazar Takımı, TEKNOFEST İstanbul'da elde ettikleri başarının ardından geliştirdikleri sistemi koruma altına almak için girişim başlattı.

Takım lideri Mehmet Serhat Duras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi olduğunu, aynı bölümde öğrenim gören 11 öğrenci arkadaşıyla yaklaşık 9 ay önce Hazar Takımı'nı kurduklarını belirtti.

Roket Yarışması'nda mücadele etmek üzere çalışmalara başladıklarını, 6 aylarının hesaplama, analizler ve simülasyonlarla geçtiğini, kalan 3 ayda da üretimi tamamladıklarını aktaran Duras, şu bilgileri verdi:

"Üretebildiğimiz bütün parçaları kendimiz ürettik. Bütün sistemlerin tasarımları, yazılımları bize ait, buna algoritmalar ve yer istasyonunun yazılımları dahil. Bu sebeple çok gururluyuz. Tamamen kendi tasarladığımız, kendi ürettiğimiz bir roket. Üretimin her sürecinde başında olmamız dolayısıyla bize çok fazla tecrübe kattı. Yeri geldi ekipçe sabahladık, eve gitmediğimiz zamanlar oldu ama bunun karşılığını alabildiğimizi düşünüyorum. Şu aşamada bir patent başvurusunda bulunduk. Roket alt sistemlerinden bir tanesinin patent ve faydalı model başvuru işlemlerini başlattık çünkü bu sistemin çalışılabilirliği test edildi ve başarılı oldu. Bu yüzden bunu koruma altına almak istiyoruz. Patent başvurusu için ilk aşama olan Buluş Bildiri Formunu hazırlayarak PAÜ Teknokent'teki patent ofisine sunduk. Patent süreci üniversitemiz tarafından takip edilecek."

"Başarı tamamen öğrencilerimin"

Takım üyelerinden Egemen Mert, 79 takımın katıldığı finallerde birinci olmanın büyük gurur yaşattığını belirtirken Sena Öğün ise takım ruhunu yakalamış olmanın avantajını yaşadıklarını aktardı.

PAÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Meran da öğrencilere ihtiyaç duydukları konularda elinden gelen katkıyı sunmaya çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Başarı tamamen öğrencilerimindir. Bu süreç içerisinde gördük ki öğrencilerimiz gayet yetenekli, donanımlı, bir görev verildiği zaman bunu disiplinli bir şekilde yapabiliyorlar. Beklediğimin üstünde performans sergilediler. Biz öğrencilerimize her zaman güveniyoruz ama bu şekilde bir ödülle taçlandırıldıkları zaman daha da mutlu olduk. Bu birincilik, öğrencilerimizin ne kadar iyi bir eğitim aldıklarının da bir kanıtıdır."

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