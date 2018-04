Youtube’da Despacito klibi ile rekor kıran Luis Fonsi ve Daddy Yankee kimdir?

Luis Fonsi ve Daddy Yankee tarafından söylenen ve dünya çapında hit olan Despacito, YouTube'da 5 milyar izlenmeyi geçti ve bu sayıya ulaşan ilk video oldu. İşte bir ilk yaşatan ikilinin hayatına ilişkin bilgiler!

Luis Fonsi kimdir?



Fonsi ve ailesi, Fonsi daha çocukken Orlando'ya Florida taşındılar. Fonsi'nin çocukluğu yaşıtlarınınkinden farksızdı. Fonsi, Latin Amerika'nın Fonsi 10 yaşındayken nispeten tarihteki en meşhur genç grubu olan Menudo'nun bir üyesi olmayı hayal etmeye başladı.



Orlando'daki evi ile Porto Riko'daki Menudo arasındaki mesafenin uzaklığından ötürü Fonsi bu çocuk hayallerini gerçekleştiremedi. Bununla beraber Big Guys da dahil olmak üzere birçok yerel genç gruplarda yerini aldı. Big Guysda daha sonra NSYNC olarak boy gösterecek olan gruptan Joey Fatone ile karşılaşıp arkadaş oldu.



Aynı yılın Nisan ayında, eski Menudo üyesi Ray Reyes onu ve Lopez'i Porto Riko'da Roberto Clemente Kolezyumunda yapılan konsere davet ettiği zaman sahnede şarkı söylemeye giriş yaptı. Fonsi, sahneye çıktığında ve El Reencuentro üyelerine onların eski hit şarkılarından bazılarını söylemek için katıldığında, basın Porto Riko'da bir gazete olan El Vocero'nun "Menudo üyesi olarak Fonsi'nin zamanı" olarak attığı başlıklarla dolup taşıyordu.

Fonsi'nin popülerliği Porto Riko'da zamanları ve tarzları aştı.



Birleşik Devletler'de bir genç grubuyla şöhreti bulmaya çalışmak yerine, Fonsi eğlence dünyasının içinde bir gelecek ve düzenli bir kariyer için hazırlanmayı tercih etti. Ses tekniklerini öğrenmek için Florida Devlet Üniversitesi'ne gitti. Bu arada Miami'de tanıtım/deneme amaçlı kasetler kaydetmeye başladı. Florida Devlet Üniversitesindeyken, ona büyük bir şirket ile kontrat imzalamayı öneren bir üniversite müzik bölümü başkanı tarafından da duyuldu.

1999'da, Fonsi ilk CD'sini, Comenzare (Başlayacağım), piyasaya sürdü. Comenzare Porto Riko ve Latin Amerika'da , Fonsi'nin de Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Meksika ve Venezuela gibi marketlerde de hemen bir hit oldu. 2000 yılında takip eden kaseti Eterno da ilki gibi başarılıydı. Daha sonra Fonsi'nin ünü, İspanyada da tanınmasıyla birlikte, Avrupa'ya kadar uzandı.



2001 yılında, Fonsi Amor Secreto (Gizli Aşk) adlı 2002 yılındaki albümü üzerinde çalışırken, Comenzare ve Eterno'nun remix versiyonları yayınlandı.

During 2001, a re-mix of Comenzare and Eterno was launched, while Fonsi worked on his next album, 2002's Amor Secreto. Bazen medyada o ve kocasından henüz ayrılmış olan ve Fonsi'nin Florida'daki malikanesinin yakınlarında bir ev alan çok ünlü bir Porto Rikolu şarkıcıyla aşk yaşadıklarına dair haberler çıktı. Skandal çok üzün sürmedi, bu arada, Fonsi ingilizceolarak Fight the Feeling adlı albümünü çıkardı.

Fight the Feeling Amerikalılar arasında çok satılmadı. Bununla birlikte Fonsi'nin gerek ispanyolcada gerekse Orlando'daki yaşamı münasebetiyle sahip olduğu mükemmel ingilizcesi gerçeğinden ötürü, müzik dünyasında sonraları ikinci bir atak yapması yapması bekleniyordu.

Avrupa'da yeni marketlerin açılmasını sağlayan Dördüncü CD'si çok iyi sattı. Quien te Dijo eso? (Bunu Sana Kim Söyledi?) müzik listelerinde üst sıralara ulaştı. Beşinci CD'si olan Paso a Paso (Adım Adım) için onu uluslararası marketlere koyan çalışması olduğu söylenebilir. Nada es Para Siempre (Hiçbir şey Sonsuz Değildir) ise müzik listelerinde Shakira'yı bile geçerek "Bir Numara" olmayı başardı.

Daddy Yankee kimdir?



3 Şubat 1977 tarihinde doğan "Daddy Yankee", Latin Grammy Award ödülünü kazandı. Ayala küçük yaşlarından itibaren müziğe ilgi duymaktaydı ve Puerto Riko'nun en önemli şehirlerinden San Juanda dünyaya geldi. Çeşitli sanatçıların tarz içinde dersleri aldıktan sonra, bir üretim Playero 37 başlıklı ilk kayıt bağımsız bir kariyer geliştirdi. Daha sonra birçok albüm yaptı. İlk solo albümü No Mercy oldu. Ardından, Nicky Jam ile bir ikili oluşturdu ve ardından El Cartel ve El Cartel II bültenleri ile solo kariyerine devam etti. Bu ona bir reggaeton türün birçok kişiye öncü olmak için yol açtı.



Daddy Yankee, bir müzisyen olarak görev yaptığı işin dışında, bir oyuncu ve yapımcı olarak da çalıştı. Kariyeri boyunca, genellikle kişisel yaşamı hakkında konuşmaktan kaçındı, fakat pek çok kez eşine ve çocuklarına bağlı olduğunu dile getirdi.



Ayala; San Juan, Porto Riko'da doğdu ve babası ve annesinin bazı akrabaları da dahil olmak üzere ailesi çeşitli müzisyenlerdendir ve onlardan etkilenmiştir. Çoçukluk yıllarında sürekli olarak şarkı sözleri yazmıştır. Ayala'nın hedeflerinden biri Beyzbol Liginde oynamaktı. Fakat on yedi yaşındayken 2 kurşunla yaralanması nedeniyle bu hevesi bir hayalden öteye geçememiştir. Bu olaydan itibaren yeraltı rap organizasyonuyla ilgilendi. Kariyerinin başlarında o tarzını taklit etmeye çalıştı. O tarz içinde, DJ Playero, DJ Nelson ve DJ Goldy dahil olmak üzere diğer sanatçıları taklit etmek için, onların tarzı eşyalar alarak özgün bir tarz geliştirmeye çalıştı. 30 Nisan 2006'da Time Magazine dergisi Barrio Finoyu 2 milyondan fazla kopya sattığını söyledi ve tarafından seçilen 100 etkili kişiden biri ilan edildi. Güzel Yıldız Fergie ile düet yapmıştır.