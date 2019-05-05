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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.05.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

YouTube değişiyor! Bakın yeni nelerle karşılaşacağız?

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YouTube değişiyor! Bakın yeni nelerle karşılaşacağız?

Dünyanın bir numaralı video platformu YouTube, bir yandan büyümeye devam ederken, diğer yandan yeni özellikleri platforma kazandırmayı ihmal etmiyor. Peki önümüzdeki günlerde YouTube'ta ne gibi değişiklikler göreceğiz dersiniz?

YouTube'a gelecek yeni özelliklerden söz eden şirketin baş yöneticisi Susan Wojcicki, önemli açıklamalarda bulundu. Trending bölümüne atıfta bulunan Wojcicki, bu kategoride yer alan videoların 'en az' yarısının YouTuber'lara ait olacağına dikkat çekti. 

Wojcicki'ye göre Youtube, "giderek büyüyen" rahatsız edici davranıştan vazgeçirecek önlemler alacak. Bunun yanında YouTube'un videolardaki kısa müzikler (örneğin arka planda çalan bir müzik) için ileri sürülen telif hakkı iddialarına yönelik bir çözüm aradığı anlaşılıyor.

YouTube'un başındaki yönetici, Yeni Zelanda'daki terörist saldırısının videolarını kaldırmaya çalışırken masum bazı yorum videolarının da etkilendiğini, ancak bunun durumun ciddiyeti karşısında "gerekli" bir ödün olduğunu belirtti. Benzer şekilde CEO, küçük çocukların bulunduğu videolardaki yorumların kapatılmasının da değerli bir "takas" olduğunu söyledi.

Platformla ilgili önemli açıklamalar yapsa da, YouTube'ta bulunan yanıltıcı bilgilerin bulunduğu içeriklerle ilgili endişeler sürüyor.

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