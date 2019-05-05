YouTube değişiyor! Bakın yeni nelerle karşılaşacağız?
Dünyanın bir numaralı video platformu YouTube, bir yandan büyümeye devam ederken, diğer yandan yeni özellikleri platforma kazandırmayı ihmal etmiyor. Peki önümüzdeki günlerde YouTube'ta ne gibi değişiklikler göreceğiz dersiniz?
YouTube'a gelecek yeni özelliklerden söz eden şirketin baş yöneticisi Susan Wojcicki, önemli açıklamalarda bulundu. Trending bölümüne atıfta bulunan Wojcicki, bu kategoride yer alan videoların 'en az' yarısının YouTuber'lara ait olacağına dikkat çekti.
Wojcicki'ye göre Youtube, "giderek büyüyen" rahatsız edici davranıştan vazgeçirecek önlemler alacak. Bunun yanında YouTube'un videolardaki kısa müzikler (örneğin arka planda çalan bir müzik) için ileri sürülen telif hakkı iddialarına yönelik bir çözüm aradığı anlaşılıyor.
YouTube'un başındaki yönetici, Yeni Zelanda'daki terörist saldırısının videolarını kaldırmaya çalışırken masum bazı yorum videolarının da etkilendiğini, ancak bunun durumun ciddiyeti karşısında "gerekli" bir ödün olduğunu belirtti. Benzer şekilde CEO, küçük çocukların bulunduğu videolardaki yorumların kapatılmasının da değerli bir "takas" olduğunu söyledi.
Platformla ilgili önemli açıklamalar yapsa da, YouTube'ta bulunan yanıltıcı bilgilerin bulunduğu içeriklerle ilgili endişeler sürüyor.
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