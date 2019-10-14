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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber Giriş: 14.10.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Yerli siber güvenlik robotu ATAR, GITEX 2019'da ilgi gördü

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Yerli siber güvenlik robotu ATAR, GITEX 2019'da ilgi gördü

Türkiye'nin yerli ve milli siber güvenlik robotunu geliştiren ATAR Labs, Dubai’de 6-10 Ekim tarihlerinde düzenlenen GITEX Teknoloji Haftası’na katıldı. ATAR Labs fuarda, Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde oluşturulan ve yerli üreticilere destek vererek ülkemizde siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesini hedefleyen Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin çatısı altında yer alarak, ödüllü siber güvenlik çözümlerini tanıttı.

ATAR Labs CEO'su Burak Dayıoğlu, GITEX’in, Ortadoğu’nun en büyük ve dünyanın en önemli Bilgi ve İletişim Teknolojileri etkinliklerinden biri olduğunu belirterek, “Siber güvenlik alanında derinlemesine tecrübeye sahip bir ekiple yüzde 100 yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz siber güvenlik robotu ATAR, dünya pazarında giderek daha fazla ilgi topluyor ve ülkemizin gururu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İleri düzey otomasyon teknolojisi sayesinde güvenlik operasyon merkezlerindeki iş yükünü kayda değer ölçüde azaltarak verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlayan ATAR’ı, başta Arap Yarımadası, Kuzey Afrika ve Ortadoğu olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden katılımcı ve ziyaretçilerle buluşturduk. Şirketimize ve ATAR’a yönelen büyük ilgiden çok mutlu olduk. Aynı zamanda bu talep, gelecekteki çalışmalar için de yönlendirici ve motive edici oldu. 2019 yılına girerken hedefimizi, globalde büyüyerek, ihracat faaliyetlerini artırmak olarak belirlemiştik. GITEX’te geliştirdiğimiz ilişkiler ve önümüze çıkan iş birliği fırsatlarının, bu hedefimizi gerçekleştirme yolunda çok önemli avantaja dönüşeceğine inanıyoruz” diye konuştu. 

Ödüllü SOAR Platformu: ATAR 

2017 yılında Bilkent Cyberpark'ta kurulan ATAR Labs, Diffusion Capital Partners'tan aldığı 2,5 milyon Euro tohum yatırımıyla Türkiye'nin ilk ve tek siber güvenlik operasyon merkezi yazılımını geliştirdi. ATAR, 2018 yılında kendi alanlarında ezber bozan inovasyonlar gerçekleştiren girişimlerin seçildiği Red Herring Top 100 Global listesine girdi. ATAR ayrıca, Defense Magazine tarafından verilen Cyber Defense Global Awards ödüllerinde ‘Son Teknoloji SOAR’ ödülüne layık görüldü.

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