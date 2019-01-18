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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.01.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Yerli oyunlar ihracatta 1 milyar dolar sınırını aştı

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Yerli oyunlar ihracatta 1 milyar dolar sınırını aştı

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) tarafından organize edilen basın toplantısında Türk oyun sektörünün geçtiğimiz yıl içerisinde büyük bir başarıya imza atarak 1 milyar doları aşan ihracat yaptığı açıklandı

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği’nin (TOGED) öncülüğünde ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Güllle’nin değerli katılımlarıyla gerçekleştirilen 2018 Oyun Yazılımı İhracat Rakamı Toplantısı'nda Türk oyun sektörünün geçtiğimiz yılki performansı değerlendirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı konuşmada yerli oyun geliştiricilerin 2018 yılında 1 milyar 50 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TOGED Başkanı Ali Erkin, Türkiye’deki oyun geliştiricilerin başarılarını sıralayarak, sektör olarak uluslararası başarılara imza atmış oyunlarımızla Avrupa’nın pek çok ülkesindeki geliştiricilerden daha ileride olduğumuzun altını çizdi. Erkin, “Bugün telefonlarımızda ve tabletlerimizde en çok oynanan ilk on oyun arasında pek çok Türk geliştiricinin oyununu bulmak mümkün ve bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı” şeklinde konuştu.

Erkin’den sonra söz alan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “TİM olarak yazılım ihracatına çok önem veriyoruz. Yazılım sektörü kendisinden çok şey beklediğimiz ve 2023 vizyonu içerisinde büyük hedefler koyduğumuz bir sektör. TOGED başkanı Ali Erkin’in de belirttiği gibi, sayın bakanımızın desteği ve vizyonu bu bağlamda çok değerli,” dedi.

Yazılımın yerli ve milli olmasının Türkiye’de pek çok şeye kapı açacağını belirten Gülle, İhracatın 7’den 70’e herkes tarafından anlaşılıp benimsenebilen bir kavram olması için özel bir eğitim programı üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

1 Milyar Doları Aşan Rekor İhracat

Gülle’nin ardından kürsüye gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türkiye orta gelirli ülkeler seviyesinden yüksek gelirli ülkeler seviyesine geçmek zorundadır. Bunu yapmak için 21. Yüzyılın yükselen sektörlerine daha fazla teknoloji, tasarım ve markalaşma yatırımları yapmamız gerekmektedir. Bunu yaparken dünyanın teknolojik bir dönüşümden geçtiğini göz ardı edemeyiz,” şeklinde konuştu.

Şu anda dünyanın en karlı 20 şirketi arasında yazılım, bilişim ve yüksek teknoloji şirketleri bulunduğunun altını çizen Pekcan, bilişim sektörünün hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büğümenin ve toplumsal kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurguladı.

Bilişim sektörünün ekonomik değeri yüksek parçalarından birinin dijital oyun sektörü olduğunu söyleyen Pekcan, “2018 yılında 138 milyar dolar civarında olan küresel oyun pazarı büyüklüğünün 2021 yılında 180 milyar doalr olması beklenmekte. Bu sayılar sektörün potansiyelini ortaya koymaktadır. Ülkemizdeki oyun pazarının hacmi 750 milyon dolara ulaşmış bulunmaktadır.”

Dijital oyun sektörü ihracat rakamlarının son iki yılda %100’lük bir artış gösterdiğini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “2016’da 500 milyon dolar olan ihracat rakamımız 2018’de 1 milyar 50 milyon dolara ulaştı. Bu rakamı daha da arttırmak için çalışmalarımız aralıksız devam etmekte,” şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanı ve TİM Başkanı toplantının ardından SANLAB Simülasyon tarafından geliştirilen simülasyonlar ve alanda bulunan yerli oyunlar hakkında bilgi aldılar.

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