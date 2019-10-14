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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 07:11, Son Güncelleme:

Yerli 'bomba atarlar' görücüye çıktı

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Yerli 'bomba atarlar' görücüye çıktı

Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için üretin "AK40-GL" bomba atarın ilk partisini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.

Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ihaleye katılan Konya'daki Akdaş Silah firması, üretimini tamamladığı "AK40-GL" bomba atarın ilk partisini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Huğlu Mahallesi'nde, yivli tüfek üretim tecrübesini savunma sanayisinde de gösteren Akdaş Silah, Mehmetçik'in bomba atar ihtiyacını karşılamak için çalışmalara başladı.

Savunma Sanayii Başkanlığının açtığı "bomba atar" ihalesine katılan firma, ihtiyacın 8 bin adedini üretmek için anlaşma yaptı. Firmanın yerli imkanlarla geliştirdiği, tasarım ve etkili menziliyle dikkati çeken yerli bomba atar AK40-GL, ağırlaştırılmış kalifikasyon testini başarıyla tamamladı.

Milli piyade tüfeği MPT-76 ve MPT-55'e monte edilen AK40-GL bomba atarın 500'ü Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine girdi.

Yerli bomba atarlar görücüye çıktı

Dipçik aksamı takılarak tek başına da kullanılabilen, 40 milimetrelik mühimmatı ateşleyen bomba atar, ses, gaz fişeği ve tahribatlı mühimmat kullanımına uygun geliştirildi.

Terörle mücadelede etkin kullanılacak

Özgün tasarımının sağladığı avantajla sağ ve sol elle de kullanılabilen bomba atarda, görüş ve aydınlatma sistemleri takılabilecek tertibatı bulunuyor. 

Dayanıklılığıyla ön plana çıkan AK40-GL bomba atar, 5 bin atışlık uzun ömürlü namlusu ve 400 metre kusursuz menzili ile rakiplerine üstünlük sağlıyor.

MPT-76'nın altına takılabilecek şekilde tasarlanan 1,5 kilogram ağırlığındaki bomba atar, sürekli taşımaya uygun hafif tasarımıyla Mehmetçik'e yük de olmayacak.

Yerli bomba atarlar görücüye çıktı

"Çok daha hızlı ve istikrarlı nişan alınmasına imkan sağlıyor"

Firmanın yöneticisi Ömer Akdaş, yaptığı açıklamada, son yıllarda yaptıkları çalışmalarla savunma sanayisinin önemli tedarikçilerinden biri haline geldiklerini söyledi.

Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için SSB'nin düzenlediği ihaleye katıldıklarını anlatan Akdaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığında Mehmetçik'in kullanımı için AK40-GL bomba atarı ürettiklerini dile getirdi. 

Yerli bomba atarlar görücüye çıktı

Akdaş, silahın kalifikasyon testlerinin 3,5 ay sürdüğünü ve sürecin başarıyla tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz pazartesi günü 500 adetlik ilk teslimatı gerçekleştirdik. Kısa zamanda 2 bin 500 adetlik ikinci parti ürünü de teslim edeceğiz. Bomba atarımız 400 metre kusursuz menzili, sağ ve sol kullanıcıların kullanabileceği tasarımı ile MPT-76 ve MPT-55'e takılabiliyor. Münferit dipçiği ile tek başına da kullanılır. Patentli nişangah sistemi ile çok daha hızlı ve istikrarlı nişan alınmasına imkan sağlıyor ayrıca 1,5 kilogram ağırlığı da Mehmetçik'e yük olmayacak. Beş bin atımlık namlu ömrü ile muadillerinin 5 katı üstünlük sağlıyor."

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