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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
15.08.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

Yeni Zelanda'da insan boyunda penguen fosili bulundu

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Yeni Zelanda'da insan boyunda penguen fosili bulundu

Yeni Zelandalı bilim insanları, yaklaşık 60 milyon yıl önce yaşayan insan boyundaki dev penguen fosili bulduklarını açıkladı.

Yaklaşık 18 ay önce Christchurch şehrindeki Waipara Nehri'nde bulunan kemik fosilini inceleyen bilim insanları, bunun yaklaşık 60 milyon yıl önce yaşayan dev penguen türüne ait olduğunu bildirdi. 

Boyları yaklaşık 160 santimetreye, ağırlıkları 80 kilograma ulaşan soyu tükenmiş penguen türünün bir zamanlar okyanuslarda yüzdüğünü aktaran bilim insanları, dinozorların yok olmasından sonra gelişen türlerden birisi olduğunu düşündüklerini belirtti.

Araştırma ekibinden Paul Scofield, dev penguen türünün 2000 yılında Antarktika'da bulunan başka bir penguen türüne benzemesi ve 65 milyon yıl önce başlayıp 23 milyon yıl önce sonra eren Paleosen Devri'nde iki kıta arasındaki bağlantının anlaşılmasına yardımcı olması gibi nedenlerden dolayı keşfin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Dinozorlar, deniz sürüngenleri ve dev balıkların tükenmesinin ardından, penguenlerin gelişip büyüyebilmeleri için okyanuslarda fırsat oluştuğuna dikkati çeken Scofield, dev penguenlerin sonraki 30 milyon yıl içerisinde ise soyunun tükendiğini kaydetti.

Dev penguenlerin bugün yaşamını sürdüren imparator penguenlerinden yaklaşık 2 kat ağır ve 30 santimetre uzun olduğu belirtiliyor.

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