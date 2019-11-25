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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.11.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

Yeni Acer Swift 7 incelemesi

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Yeni Acer Swift 7 incelemesi

Bilgisayar ve teknoloji aksesuarlarıyla teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Acer, son olarak Swift 7 ismindeki yeni dizüstü bilgisayarıyla kullanıcılarının karşısına çıktı. Ultra ince çerçevesiyle dikkat çeken üründe çerçeve 'yok' denecek kadar ince...

CES 2019 İnovasyon Ödülü'nün sahibi olan Acer Swift 7, az önce bahsettiğimiz gibi ultra ince kasasıyla dikkatleri üzerine çeken bir ürün. Yüzde 92'ye varan ekran gövde oranıyla gelen ürün, ince olmasının yanı sıra oldukça hafif. 890 gram ağırlığa sahip olan Acer Swift 7'yi taşımak hayli kolay. Ürünün kasası magnezyum lityum ve magnezyum alüminyum alaşımlarından meydana geliyor. Üretimde kullanılan bu malzemeler, cihazı hem daha sağlam, hem de daha ince ve hafif hale getiriyor. 

IPS teknolojisine sahip 14 inç'lik ekranıyla gelen ve 1920x1080  piksel Full HD ekran çözünürlüğü sunan Acer Swift 7, geniş bir ekrana sahip. Corning Gorilla Glass 6 katmanı sayesinde camları darbelere karşı hayli dayanıklı bir yapıda bulunan ürün, Intel'in 8. Nesil Core i5-8200Y işlemcisinden güç alıyor. Bu da cihazın oldukça yüksek bir performansta çalışması anlamına geliyor elbette. 256 GB depolama hafızasına sahip olan ürün, 8 GB LPDDR3 RAM kullanıyor. 

Yeni Acer Swift 7 incelemesi

12 saatlik batarya ömrü sunan cihazın bu özelliği kullanıcılar için oldukça önemli; zira kullanım alışkanlığına bağlı olmakla birlikte 10 saatin üzerinde bir batarya ömrü sayesinde şarj derdi kısmen ortadan kalkıyor. Bu da sabah şarj olan Swift 7'nin akşamı rahat çıkarması anlamına geliyor.

Ayrıca kullanıcılar, 40 Gbps’e kadar yüksek bant genişliği hızının yanı sıra güç aktarımı ve ekran bağlantısı imkanı da veren Thunderbolt 3 destekli iki adet USB Type-C girişi ve USB 3.1 Gen 2 girişi ile birçok işlemi gerçekleştirebilecek. DisplayPort 1.2, 10 Gbps’e kadar hızlı veri aktarımı sağlıyor, yüksek çözünürlüklü harici ekranları destekliyor ve cihazları hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Acer Swift 7, 2x2 MU-MIMO teknolojisine sahip ve WiFi 5 özellikli Gigabit hızı sunabilen Intel Wireless-AC ile güvenilir ve süper hızlı internet bağlantısı sunuyor. Ayrıca Bluetooth 5.0 üzerinden cihazlara bağlanmak, kombo kulaklık ve hoparlör jakından da net sesler almak mümkün.

Ürünün tasarım bazında öne çıkan tek özelliği ince ve hafif olması değil. İnce tuşlu klavyenin uygun dizilimi sayesinde kullanıcılar az hatayla metin yazabiliyor. 1,1 mm vuruş mesafesine sahip tuşlar hızlı kullanım imkanı veriyor. Ayrıca, klavyenin arka aydınlatması loş ışıklı ortamlarda yazı yazmayı kolaylaştırıyor.

Cam touchpad’de tıklama düğmesi, çoklu dokunma hareketleri desteği ve hızlı tepki veren fiziksel tıklama özelliği bulunuyor. Bunlara ek olarak, parmak izi sensörü görevi de gören güç düğmesi sayesinde cihazı çalıştırırken bir yandan da parolasız Windows Hello ile daha güvenli giriş yapılabiliyor.

Yeni Swift 7’de görüntülü görüşmeler ve video kaydı için kamera yer alıyor. Basınca açılan kamera, istenmeyen kullanımı önlemek ve gizliliği korumak için kapalı tutulabiliyor. 55 derece izleme açısına ve HDR özelliğine sahip olan kamera, birden fazla kişiyi içine alan geniş açılarda görüntü sağlayabiliyor. 

Ürünün Türkiye fiyatı 9 bin 999 TL.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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