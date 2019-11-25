Yeni Acer Swift 7 incelemesi

CES 2019 İnovasyon Ödülü'nün sahibi olan Acer Swift 7, az önce bahsettiğimiz gibi ultra ince kasasıyla dikkatleri üzerine çeken bir ürün. Yüzde 92'ye varan ekran gövde oranıyla gelen ürün, ince olmasının yanı sıra oldukça hafif. 890 gram ağırlığa sahip olan Acer Swift 7'yi taşımak hayli kolay. Ürünün kasası magnezyum lityum ve magnezyum alüminyum alaşımlarından meydana geliyor. Üretimde kullanılan bu malzemeler, cihazı hem daha sağlam, hem de daha ince ve hafif hale getiriyor.



IPS teknolojisine sahip 14 inç'lik ekranıyla gelen ve 1920x1080 piksel Full HD ekran çözünürlüğü sunan Acer Swift 7, geniş bir ekrana sahip. Corning Gorilla Glass 6 katmanı sayesinde camları darbelere karşı hayli dayanıklı bir yapıda bulunan ürün, Intel'in 8. Nesil Core i5-8200Y işlemcisinden güç alıyor. Bu da cihazın oldukça yüksek bir performansta çalışması anlamına geliyor elbette. 256 GB depolama hafızasına sahip olan ürün, 8 GB LPDDR3 RAM kullanıyor.





12 saatlik batarya ömrü sunan cihazın bu özelliği kullanıcılar için oldukça önemli; zira kullanım alışkanlığına bağlı olmakla birlikte 10 saatin üzerinde bir batarya ömrü sayesinde şarj derdi kısmen ortadan kalkıyor. Bu da sabah şarj olan Swift 7'nin akşamı rahat çıkarması anlamına geliyor.



Ayrıca kullanıcılar, 40 Gbps’e kadar yüksek bant genişliği hızının yanı sıra güç aktarımı ve ekran bağlantısı imkanı da veren Thunderbolt 3 destekli iki adet USB Type-C girişi ve USB 3.1 Gen 2 girişi ile birçok işlemi gerçekleştirebilecek. DisplayPort 1.2, 10 Gbps’e kadar hızlı veri aktarımı sağlıyor, yüksek çözünürlüklü harici ekranları destekliyor ve cihazları hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Acer Swift 7, 2x2 MU-MIMO teknolojisine sahip ve WiFi 5 özellikli Gigabit hızı sunabilen Intel Wireless-AC ile güvenilir ve süper hızlı internet bağlantısı sunuyor. Ayrıca Bluetooth 5.0 üzerinden cihazlara bağlanmak, kombo kulaklık ve hoparlör jakından da net sesler almak mümkün.



Ürünün tasarım bazında öne çıkan tek özelliği ince ve hafif olması değil. İnce tuşlu klavyenin uygun dizilimi sayesinde kullanıcılar az hatayla metin yazabiliyor. 1,1 mm vuruş mesafesine sahip tuşlar hızlı kullanım imkanı veriyor. Ayrıca, klavyenin arka aydınlatması loş ışıklı ortamlarda yazı yazmayı kolaylaştırıyor.

Cam touchpad’de tıklama düğmesi, çoklu dokunma hareketleri desteği ve hızlı tepki veren fiziksel tıklama özelliği bulunuyor. Bunlara ek olarak, parmak izi sensörü görevi de gören güç düğmesi sayesinde cihazı çalıştırırken bir yandan da parolasız Windows Hello ile daha güvenli giriş yapılabiliyor.

Yeni Swift 7’de görüntülü görüşmeler ve video kaydı için kamera yer alıyor. Basınca açılan kamera, istenmeyen kullanımı önlemek ve gizliliği korumak için kapalı tutulabiliyor. 55 derece izleme açısına ve HDR özelliğine sahip olan kamera, birden fazla kişiyi içine alan geniş açılarda görüntü sağlayabiliyor.



Ürünün Türkiye fiyatı 9 bin 999 TL.