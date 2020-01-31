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Teknoloji
Haber Giriş: 31.01.2020 - 11:45,Son Güncelleme:/

Yemeksepeti’nin yeni CSO’su Sertaç Şener oldu

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Yemeksepeti’nin yeni CSO’su Sertaç Şener oldu

Yemeksepeti’nin satış departmanının başına geçen Sertaç Şener ocak ayı itibarıyla görevine başladı.

Türkiye’nin online yemek siparişi sitesi Yemeksepeti’nde Chief Sales Officer (CSO) pozisyonuna Sertaç Şener getirildi. 2000 yılından bu yana çeşitli firmaların farklı pozisyonlarında başarıyla görev yapan Sertaç Şener, ocak ayı itibarıyla Yemeksepeti’nde yeni görevine başladı. 

Sertaç Şener, 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2000 yılında iş hayatına başlayan Sertaç Şener; Nokia, Avea, Microsoft ve Hopi gibi şirketlerde çeşitli yurtiçi ve bölgesel üst düzey pozisyonlarda çalıştı. En son HMD Global’de Genel Müdür pozisyonunda görev yaptı. 

Sertaç Şener, Yemeksepeti bünyesinde bulunan tüm restoran ilişkilerinin yönetiminden ve iş ortağı restoranların performanslarının gelişmesi için alınacak aksiyonlardan sorumlu olacak.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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