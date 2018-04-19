Yazılım testinde gündem yapay zekanın testi
Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen uluslararası yazılım testi konferansı TestIstanbul’da, 60 milyar dolar büyüklüğe ulaşan sektörün gündemi değerlendirildi. Etkinlikte, yazılım testi sektöründe yapay zeka kullanımının günden güne artış gösterdiğine dikkat çekildi.
Yazılım Test ve Kalite Derneği tarafından her yıl düzenlenen uluslararası yazılım testi konferansı TestIstanbul’un dokuzuncusu geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Yazılım testindeki son trendlerin ve test profesyonellerinin beklentilerinin değerlendirildiği etkinlikte, yapay zekanın test edilmesi ve cloud testing konularına odaklanıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Koray Yitmen, dünya genelindeki büyüklüğü 60 milyar dolara ulaşan yazılım testi sektörünün yapay zeka konusunu gündeme aldığını söyledi. Konunun iki boyutu bulunduğuna dikkat çeken Yitmen, “Hem yapay zekanın test edilmesi hem de yapay zekanın test ettiği sistemin yeniden gözden geçirilmesi gerekecek” dedi.
Konferansın keynote konuşmacıları arasında yer alan PSTQB Başkan Yardımcısı Joel Oliveira ise geliştiricilerin yüzde 50’sinin önümüzdeki birkaç yıl içinde yapay zekanın farklı formlarından yararlanmaya başlayacaklarını söyledi. Yazılım testinde yapay zeka kullanımının bugün de geniş bir karşılık bulduğunu belirten Oliveira, “Bu, manuel testin ya da yapay zeka bazlı olmayan test otomasyonunun sonunu getirmeyecek ancak günden güne yaygınlaştığı da bir gerçek” dedi.
BKM, Keytorc, Mobven, TEB ve Testinium’un sponsorluğunda düzenlenen TestIstanbul’da önde gelen markalarda yazılım testi konusunda çalışan yöneticilerin söz aldığı paneller de düzenlendi. “Yüksek kaliteli yazılım elde etmek: Statik ve dinamik kod analizi” başlıklı panele ACM, Bilyoner, Mobven, Testinium ve Turkish Testing Board’dan, “Testin geleceği” başlıklı panele ise Anadolu Sigorta, BA-Works, BKM, Garanti Teknoloji, Persona Tech ve TEB’den yöneticiler katılarak görüşlerini paylaştı.
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