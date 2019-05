Yaz geldi, oyun fiyatlarını indirdi

İndirim PES 2019, Call of Duty Black Ops 4, Tom Clancy’s Division2, Far Cry New Dawn, Fallout 76, Assassin’s Creed Odyssey gibi sezonun bir çok popüler oyununu da kapsarken; PC, Xbox One ve PS4 kutulu oyunları; D&R, Media Markt, Overgame, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve aralgame.com üzerinden temin edilebiliyor.



İndirim 17 Mayıs – 30 Haziran 2019 tarihleri arasında belirtilen noktalarda geçerli.