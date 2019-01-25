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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.01.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Yapay zekanın ihtiyaç duyduğu 5 meslek

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Yapay zekanın ihtiyaç duyduğu 5 meslek

Yapay zeka teknolojisini iş süreçlerine entegre etmek isteyen şirketlerde 5 yeni meslek öne çıkıyor. Şirketlerin İK birimleri, yapay zeka mimarı, yapay zeka ürün yöneticisi, veri bilimci, yazılım mühendisi ve yapay zeka ahlakbilimcisi kadrolarına yer açmaya başlıyor.

Şirketlerin üst düzey yöneticilerinin ve yönetim kurullarının gündeminin ilk sıralarında yer alan yapay zeka teknolojisi, istihdam politikalarını yeniden şekillendiriyor. Yapay zeka uygulamalarını tüm operasyonel süreçlere entegre etmek isteyen şirketler, yeni mesleklere kapılarını aralıyor.

Şirketlerin yapay zeka projelerinde görevlendirdiği ekipler içinde yer alan meslekler şöyle:

Yapay zeka mimarı: Bu uzmanlar, şirketlerin tüm iş süreçlerini inceledikten sonra yapay zekanın nasıl konumlandırılacağına ve hangi görevleri üstleneceğine karar veriyor. Yapay zeka mimarları ayrıca yapay zeka kullanımının performansa etkilerinin değerlendirmesinden ve sıradan işlerden kurtulan insan kaynağının asıl işlere odaklanmasının optimize edilmesinden de sorumlu.

Yapay zeka ürün yöneticisi: Yapay zekan mimarlarıyla yakın çalışan bu yöneticiler, farklı takımlar arasında irtibat kurup, yapay zeka teknolojisine geçişin sorunsuz yaşanmasını sağlıyorlar. İnsan kaynaklarıyla da dirsek temasında olan yapay zeka ürün yöneticileri, insanlar ve makinelerden en iyi performansı alabilmek için gerekli olan organizasyonel değişikliklerin belirlenmesi görevini üstleniyor.

Veri bilimci: Her geçen gün artan veri yığınları arasından gerekli olanları ayıklayarak bunlardan anlamlı iç görüler çıkarmak için veri bilimcilere her zaman ihtiyaç olacak.

Yazılım mühendisi: Bu yazılım mühendisleri mevcutlardan farklı eğitiliyor. Çünkü yapay zeka teknolojisinin deneme safhasından tüm süreçlere geçirilmesi firmaların karşılaştığı en önemli sorun. Bu noktada veri bilimcilerden gelen bilgileri işleyerek yapay zekanın kullanıma alınacak seviyeye getirecek kişiler yazılım mühendisleri.

Yapay zeka ahlakbilimcisi: Yapay zekanın yaratacağı sosyal ve ahlaki etkilerle, firma standartlarını ve mesleki ahlak kurallarını uyumlu hale getirme görevini yapay zeka ahlakbilimciler üstlenecek.

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