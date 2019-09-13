Yapay Zeka uygulamalarının sağlık üzerindeki etkisi giderek büyüyecek
Sağlık sektörü değişmeye devam edecek ve dinamik yapıdaki piyasanın ihtiyaçlarını karşılamak için yeni iş modelleri geliştirilecek. Sağlık teknolojisi çözümleri, genel sağlık hizmet kalitesini arttırırken artan sağlık maliyetlerini azaltmada da etkili bir rol oynuyor. 80 milyon nüfusuyla sağlık ve tıp teknolojileri için büyüyen bir pazar konumunda bulunan Türkiye GSYH'sinin %4,6'sını sağlık hizmeti için harcıyor. 2002'den bu yana ülke çapında sağlık alanında bir dönüşüm programı uygulanıyor. Bu alanda yaptığı yatırımlardaki artış dikkate alındığında, Türkiye sağlık teknolojilerinin merkez üssü olma konusunda en güçlü aday.
Bu konuda, Dassault Systèmes’in gerçekleştirdiği bir araştırma, sağlık hizmeti dönüşümü, sağlık teknolojisi inovasyonları ve bunların olası etkileri hakkında önemli bulgular sunuyor. Dassault Systèmes'in araştırması, tüketicilerin teknolojinin 2030 yılında yaşamları üzerindeki öngördükleri etkilerine ilişkin beklentilerine ışık tutuyor.Dassault Systèmes adına CITE Research (www.citeresearch.com), 1.000 ABD’li yetişkine çevrimiçi bir anket yaptı.19-29 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, kullanıcıların ev, seyahat, sağlık ve perakende sektörlerindeki tüketici deneyimine ilişkin geleceğe yönelik beklentilerine odaklandı.
Kişiselleştirilmiş önleyici bakımın en etkili yöntem olması bekleniyor.
Anket sonuçlarına göre, 2030 yılına ait sağlık teknolojisi inovasyonlarının kişisel sağlığı yönetme konusunda oldukça etkili olması bekleniyor. Ankete katılanların çoğu, tüm sağlık teknolojilerinin kişisel sağlıklarını etkileyeceğine inanıyor ve kişiselleştirilmiş önleyici bakımı en etkili yöntem olarak değerlendiriyor (%83'ü çok ya da biraz etkili olduğunu söylüyor).
%80 veya daha fazlası bu teknolojilerin sağlıkları üzerinde etkili olacağını söylerken, davranış, beslenme vb. konulara odaklanan kişiselleştirilmiş önleyici sağlık planları sonuçlarda öne çıkmayı başarıyor. Evde tedaviyi mümkün kılacak olan cihazları (%81) elektronik kayıt sistemleri izliyor (%80).
Katılımcıların %75 veya daha fazlası ise bu teknolojilerin sağlıkları üzerinde etkili olacağı kanısında: evde tanı uygulamaları %79, genomik %79, giyilebilir cihazlar %79 ve kişiye özel protez ortopedi %78.
Erkeklerin çoğunluğu ise tam elektronik sistemlerin (%84), doktorların karar vermesine yardımcı olacak Yapay Zeka uygulamalarının (%77) ve tam otonom işletim sistemlerinin sağlıkları üzerinde etkili olacağını düşünüyor.
Daha iyi bir yaşam kalitesi: sağlık hizmetlerinin en önemli katkısı
Sağlık teknoloji alanındaki teknolojik atılımların en önemli katkısı daha iyi bir yaşam kalitesi. Sağlık alanında teknolojinin en önemli faydaları, yaşam kalitesi (daha sağlıklı ve daha uzun yaşamak) ve önleme (beslenme ve aktivite önerileri ile hastalıkları önleyebilmek). Şaşırtıcı bir şekilde anket sonuçları taşınabilirliğin genç katılımcılar için daha fazla önem taşıdığına işaret ediyor (18-34 yaş grubunun %37'si taşınabilirliğin faydalar arasında en önemlisi olduğunu söylüyor). Yaşam kalitesi etkisi özellikle 55 yaş ve üzeri katılımcılar için önem taşıyor (%36’sı için birincil fayda konumunda yer alıyor).
CITE Research’ün sağlık hizmetleri anketinin öne çıkan sonuçları; sağlık teknolojisi inovasyonlarının halihazırda insanların günlük hayatlarına dokunmaya başladığını ve yakın gelecekte faydalarının gittikçe daha belirgin hale geleceğini işaret ediyor.
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