Yapay zeka nedir?
Yapay zeka, hem dünyada hem de ülkemizde son dönemin en büyük tartışma konularından biri haline geldi. Kimileri yapay zekanın . Kimileri yapay zekanın pek çok alanda işsizliğe neden olacağını iddia ederken, kimileri ise büyük fırsat olduğunu savunuyor. Peki yapay zeka nedir?
Yapay zeka ile ilgili öngörüler ve tartışmalar haberlerle konu olmaya devam ediyor. Peki nedir bu yapar zeka?
Yapay zeka, bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir.Yapay zekanın geçmişi 1940’lara kadar gidiyor. Turing machine’lerine kadar gidiyor. Yapay zeka çalışmaları genellikle insanın düşünme yöntemlerini analiz ederek, bunların benzeri yapay yönergeleri geliştirmesine yöneliktir. Yani bilgisayarın, insanlar tarafından gerçekleştirilen görevleri yerine getirmesini sağlar. Başka bir deyişle, Yapay zeka bilgisayarın insanlar gibi düşünmesini sağlar. Makinelerin karmaşık sorunları insana benzer şekilde çözmesine yardımcı olur. Zeka ve akıl gerektiren sorunlar artık bilgisayar yardımıyla etkili bir şekilde çözülebilir.
Yapay zeka programları karmaşık verilerdeki kalıpları tanıması, tecrübelerinden faydalanması ve insanlar tarafından alınan kararları uygulaması için insan bilgisine ihtiyaç duymaktadır. Yapay zeka sistemleri bir şeyler gözlemlemekte ve daha sonra önceden belirlenmiş parametreler temelinde onu tanımaya çalışmaktadır. Dolayısıyla, belirli bir duruma göre yapay zeka sistemleri, sorunu çözmek için görev yapmakta ve buna tepki vermektedir.
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