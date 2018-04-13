Yapay zeka hastalıkları bulmaya başladı!
Yapay zeka çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte hastalıklara teşhis koyabilen bir algoritma daha geliştirildi .Peki, geliştirilen bu yapay zeka neleri tespit edebilecek?
Daha yeni geliştirilen yapay zeka algoritmasıyla beraber doktorlara ihtiyacımız kalmayacak gibi gözüküyor. Çünkü bu yapay zeka, hastaların göz resimlerine bakarak, uyuşturucu kullanımını, hatta hangi uyuşturucu çeşidinin kullanıldığını anlayabiliyor. Hem de hiçbir doktor veya hemşireye ihtiyaç duymadan.
Ayrıca, FDA'in (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onayını alan bu yapay zeka algoritması, yine doktora veya hemşireye ihtiyaç duymadan formlar hazırlayabilecek. Genel anlamda hastanın göz retinasına bakarak IDx-DR yazılımıyla, kullanılan uyuşturucu bilgisini veren yapay zeka, 900'ün üzerinde göz retinası fotoğrafına bakarak %87'lik bir oranda doğru yanıtı vermeyi başarmış. Ek bilgi olarak, şimdilik bu yapay zeka, uzman olmayan göz doktorları ve hemşireler tarafından kullanılacak.
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