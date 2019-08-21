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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.08.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

Yangın, hırsızlık, sabotaja karşı teknolojiyle müdahale ediyor

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Yangın, hırsızlık, sabotaja karşı teknolojiyle müdahale ediyor

İşletmelerin ticari faaliyetlerinde önemli bir konuma sahip olan depolar, güvenlik hassasiyeti en yüksek alanlardan biri olarak görülüyor. Yangın, hırsızlık, sabotaj ve diğer doğal unsurlara karşı çözüm üreten Sensormatic, olası sorunların hızlı tespitini, uzaktan izlemeyi ve erken müdahaleyi hedefliyor.

Depolarda mesai saati sona erdiğinde kapılar kapanıyor, geçiş kontrol sistemi ile entegre çalışan alarm sistemi aktif hale geliyor. Tüm kapalı alanlarda kurulabilen alarm çözümleri, hareket sensörleri sayesinde devrede olduğu sürece, izinsiz girişler olduğu taktirde uzaktan izleme merkezine bilgi iletebiliyor. Uzaktan izleme merkezi alarm durumunda güvenlik senaryosunu devreye sokmadan önce kameralara uzaktan bağlanılarak izinsiz giriş olup olmadığını kontrol edebiliyor. Sonrasında, belirlenmiş güvenlik senaryolarına göre müşteri veya kolluk kuvvetleri bilgilendirilebiliyor ve hızlı şekilde müdahale gerçekleştirilebiliyor. 

Depolarda farklı güvenlik ihtiyacı seviyelerine göre farklı geçiş kontrol teknolojileri sunulabiliyor. Bazı alanlarda sadece kartlı geçişle giriş-çıkış yapılırken, güvenlik seviyesinin daha yüksek olması gereken, gizlilik içeren alanlarda biyometrik geçiş kontrol çözümleri kullanılıyor. Güvenlik ihtiyacına göre parmak izi, parmak damarı ya da iris okuma gibi biyometrik teknolojiler sisteme kolaylıkla entegre edilebiliyor. Kartlı geçiş sistemleri, özel bir uygulama ile mobil cihazlar ve akıllı saat gibi giyilebilir teknoloji ürünleriyle de uyumlu çalışabilir hale getirilebiliyor. 

Personel giriş-çıkış kayıtlarının tutulması ve şirketin geliştirdiği bir yazılım olan Passlogic üzerinden raporlanması da bir başka avantaj. Platform, geçiş kontrolden video izlemeye, biyometrik sistemlerden RFID teknolojilerine kadar birçok çözümle entegre çalışarak işletme güvenliğini ve verimliliği artırıyor. Bu yazılım ile ayrıca, işletmenin farklı bölgelerdeki geçiş kontrol sistemlerini tek merkezden izlemek ve yönetmek mümkün oluyor. Yazılımın ERP uyumu da önemli avantajlar sağlıyor. Örneğin çalışanların mesai takibi yapılarak bordro işlemleri hızlı ve otomatik biçimde yapılabiliyor.

Depo güvenliğinin temelinde bulunan video izleme sistemleriyle, gerçekleşen tüm hareketler kayıt altına alınabiliyor, olağan veya olağanüstü olaylar tanımlanarak güvenlik senaryoları üretilebiliyor. Geçiş kontrol, yangın algılama ve alarm sistemleri ile doğrudan entegre olan video izleme sistemleri, önceden belirlenen senaryolar dahilinde izleme gerçekleştiriyor. Oluşabilecek herhangi bir güvenlik ihlali durumunda video analiz sistemleri ilgili görüntüyü anında güvenlik görevlilerinin ekranına iletiyor. Olay anında yapılan sesli anons ile olası bir ihlal gerçekleşmeden engellenebiliyor.

Değişken hava koşullarına sahip coğrafi ortamlarda ve düşük aydınlatma koşullarında tercih edilen termal kameralar da bu sistemin bir diğer unsuru olarak çalışıyor. Isı enerjisini renkler oluşturacak şekilde algılayan termal kameralar sayesinde ağaçlık alanlar gibi ortam koşullarının zor olduğu ve aydınlatmanın az olduğu alanlarda bile net izleme yapılabiliyor. Depolar bu tip alanlarda yer alıyorsa, termal kameralar tesis etrafında gerçekleşebilecek olası güvenlik ihlallerini belirlemek üzere kullanılıyor.

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