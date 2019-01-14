Yalnız olanlarla sohbet eden dijital asistan geliyor
Robotic ElliQ isimli özel bir yapay zeka asistanı, kullanıcılara sohbet arkadaşı olmak için geliyor. Kendini yalnız hisseden ve konuşma ihtiyacı içinde olanlara yönelik olarak geliştirilen Robotic ElliQ, boyundan büyük işler yapıyor.
Robotic ElliQ, CES 2019'un en dikkat çeken ürünlerinden biri oldu. ElliQ isimli şirket tarafından geliştirilen Robotic ElliQ'in üzerinde bir adet LED halka yer alıyor ve bir yüzü andıran parça da hemen bu halkanın yanında duruyor. Üzerinde çift kamera yer alan tablet ise işin yapay zeka tarafından sorumlu.
Bulunduğu odayı analiz eden, mikrofonla sesleri dinleyen ve kamera ile görüntüleyen asistan, kullanıcıların konuşmalarına kulak misafiri olurken, diğer yandan da kullanıcının o an TV izleyip izlemediğini de anlayabiliyor. Tüm bunları yapan Robotic ElliQ'in amacı elbette o an kullanıcının bir eylem içinde olup olmadığını anlamak. Eğer ortada bir eylem yoksa, kullanıcının 'yalnız' olduğunu düşünen Robotic ElliQ, o zaman devreye giriyor.
Yani kullanıcı bir süre sessiz kalırsa dijital asistan aktif hale geliyor ve konuşma başlatıyor. Size bulmaca soruyor, fıkra dahi anlatıyor. Üzerinde yer alan tablet ekranı ile ilginç videolar da oynatıyor.
Robotic ElliQ'in fiyatı ise 1499 dolar. Ancak bu ürünü satın almanızla iş bitmiyor; aynı zamanda bu hizmetten faydalanabilmek için aylık 40 dolar ödeme yapmanız da şart.
Kullanıcıları bu kadar yakından takip eden bir sistemin 'gizlilik' söz konusu olduğunda kafalarda soru işareti yarattığını da söylemeliyiz.
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