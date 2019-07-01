DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ekonomilerinden birine sahip olan Amerika BirleÅŸik Devletleriâ€™nin baÅŸÄ± siber suÃ§lularla dertte. 2018 yÄ±lÄ±nda ABD ÅŸirketlerini 654 milyar dolardan fazla zarara uÄŸratan siber suÃ§lular, ABD ekonomisine ciddi zararlar veriyor. Hackerlerin Ã¶zellikle saÄŸlÄ±k, finans ve kamu sektÃ¶rÃ¼ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirten Akkoyunlu, geÃ§en yÄ±l 2,8 milyar tÃ¼keticinin verisini ifÅŸa eden hackerlerin fidye yazÄ±lÄ±mÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±yla da ÅŸirketlere nefes aldÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekiyor.Â

2019â€™UN Ä°LK Ã‡EYREÄžÄ°NDE FÄ°NANS SEKTÃ–RÃœ 6,2 MÄ°LYAR DOLAR ZARARA UÄžRADIÂ

Siber saldÄ±rganlarÄ±n 2018 yÄ±lÄ±ndaki performanslarÄ±nÄ±n 2019 yÄ±lÄ±nda da hÄ±z kesmeden devam ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Siber saldÄ±rÄ±larÄ±n sadece ABD finansal hizmetlerine karÅŸÄ± ilk Ã§eyrekteki hasarÄ±nÄ±n 6,2 milyar dolar olduÄŸu tahmin ediliyor. Åžirketlerin veri gÃ¼venliÄŸi Ã¼rÃ¼n ve hizmetlerine yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±l 114 milyar dolar olduÄŸunu hatÄ±rlatan Barbaros Akkoyunlu, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n artmasÄ±na raÄŸmen, siber saldÄ±rÄ±larÄ±n birÃ§ok sektÃ¶r yelpazesindeki kuruluÅŸlara karÅŸÄ± hala baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu belirtti.Â

SIZDIRILAN VERÄ°LERÄ°N %97'SÄ° KÄ°ÅžÄ°SEL BÄ°LGÄ°LER Ä°Ã‡ERÄ°YORÂ

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde kiÅŸisel bilgilerin deÄŸerinin farkÄ±na varan siber saldÄ±rganlar, saldÄ±rÄ± hedeflerini de ona gÃ¶re ÅŸekillendiriyor. 2018'de gerÃ§ekleÅŸen ihlallerin %97'sinin olarak tanÄ±mlanabilir kiÅŸisel bilgilere (PII) yÃ¶nelik olmasÄ± da saldÄ±rganlarÄ±n amaÃ§ ve hedeflerini doÄŸruluyor. ABDâ€™de yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re en Ã§ok %54 ile doÄŸum tarihleri ve sosyal gÃ¼venlik numaralarÄ± ihlalden nasibini alÄ±yor. Ä°sim ve fiziki adresler %49, kiÅŸiye ait saÄŸlÄ±k bilgileri ise %46 ile ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada. AraÅŸtÄ±rmayÄ± deÄŸerlendiren Akkoyunlu, saldÄ±rÄ±larÄ±n %34â€™Ã¼nÃ¼n kimlik avÄ± gibi sosyal mÃ¼hendislik yÃ¶ntemleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla saÄŸlÄ±k ve finans sektÃ¶rlerinde hizmet veren ÅŸirketlerden Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekerek Ã§alÄ±ÅŸanlara bu konuda eÄŸitimler verilmesi gerektiÄŸini dile getiriyor.Â

VERÄ° Ä°HLALLERÄ°NÄ°N %48â€™Ä° SAÄžLIK SEKTÃ–RÃœNDEN

Siber saldÄ±rganlar veri sÄ±zdÄ±rmak iÃ§in en Ã§ok saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ hedefliyor. Ã–zellikle ABDâ€™de geÃ§en yÄ±l gerÃ§ekleÅŸen veri ihlallerinin %48â€™inin kaynaÄŸÄ± saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼ olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. GerÃ§ekleÅŸen tÃ¼m ihlallerin beÅŸte birini oluÅŸturan finans ve kamu sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n tam 4 katÄ± daha fazla veri ihlali oranÄ±na sahip olan saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼, saldÄ±rÄ±lar konusunda en hassas sektÃ¶rlerden biri konumunda. Siber saldÄ±rganlarÄ±n hedef tahtasÄ±ndan saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n dÃ¼ÅŸmeyeceÄŸini ifade eden Akkoyunlu, saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde hizmet veren kuruluÅŸlarÄ±n her zaman tetikte olmasÄ± gerektiÄŸini ve veri gÃ¼venliÄŸi yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± artÄ±rmalarÄ±nÄ± Ã¶neriyor.Â

FÄ°DYE YAZILIMI EN SIK KULLANILAN Ä°KÄ°NCÄ° SALDIRI TÃœRÃœ

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, fidye yazÄ±lÄ±mÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n 2018â€™de en sÄ±k kullanÄ±lan ikinci saldÄ±rÄ± tÃ¼rÃ¼ olduÄŸunu ve saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larda bu kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± yazÄ±lÄ±mÄ±n popÃ¼laritesi gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda bunun ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klÄ±yor. Akkoyunlu, hackerler iÃ§in fidye yazÄ±lÄ±mÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n daha kazanÃ§lÄ± olduÄŸunu ve hedefli saldÄ±rÄ±larÄ±n da gittikÃ§e arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.