Xiaomi'den Türkiye'deki kullanıcılara 28 Mart sürprizi
Çinli telefon üreticilerinden Xiaomi, 28 Mart tarihinde Türkiye'de büyük bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Yeni amiral telefonları Xiaomi Mi 9 başta olmak üzere geçtiğimiz hafta duyurulan cihazların da tanıtılması beklenen söz konusu tarihteki etkinlik, Xiaomi Bölgesel Pazarlama Direktörü Steven Wang ve Xiaomi Ürün Müdürü Donovan Sung’un katılımıyla gerçekleşecek.
İstanbul'da iki mağazası bulunan ve kullanıcılardan ilgi gören Xiaomi, Türkiye pazarına yeni telefonlarını getirmeye hazırlanıyor. 28 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi beklenen etkinlik kapsamında geçtiğimiz haftalarda duyuruları yapılan Xiaomi Mi 9 ve diğer amiral telefonları da Türkiye'de göreceğiz. Türkiye'deki ilk ürün lansmanı için kolları sıvayan şirket, Bölgesel Pazarlama Direktörü Steven Wang ve Xiaomi Ürün Müdürü Donovan Sung’un katılımıyla etkinliği gerçekleştirecek.
Lansmanın nerede yapılacağı henüz netlik kazanmamışken, basın mensuplarına da henüz bir davet ulaştırılmış değil.
Etkinliğin ardından yeni Xiaomi telefonların Türkiye'deki Mi Store'larda satışına başlanması bekleniyor.
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