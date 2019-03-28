Xiaomi'den İstanbulları şaşırtan sürpriz
Çinli telefon üreticisi Xiaomi, çok yakında yeni bir mağazasını İstanbul'da açacağını duyurdu. Bu kez yeni Mi Store bakın nereye açılıyor?
Xiaomi, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Şirket, yeni telefonları Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7'yi bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında tanıtırken, ürünlerin satışına da başlıyor. Ancak Xiaomi'nin tek sürprizi yeni telefonları olmadı. Şirket, aynı zamanda İstanbul'a bir yeni mağaza daha açacağını açıkladı.
Daha önce Vadi İstanbul ve Forum İstanbul'da Mi Store açan şirket, bu kez Akasya AVM'de üçüncü mağazasının kapılarını açmaya hazırlanıyor. Şirket, tam bir tarih vermese de Nisan ayı sonuna kadar yeni Mi Store'un açılışını yapacak. Diğer mağazalarda olduğu gibi Xiaomi, ürün gamını burada birebir tüketicilerle buluşturmayı planlıyor.
Xiaomi, yeni telefonlarını Türkiye'ye getirmeye devam ederken, yıl sonuna kadar 7 mağaza daha açacak.
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