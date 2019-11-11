Xiaomi TV satışa çıktı, 10 dakikada tükendi!
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, Türkiye'de daha çok uygun fiyatlı telefonlarıyla biliniyor olsa da, aslında şirketin ürün yelpazesi hayli geniş. Bunlardan biri de akıllı televizyon. Son olarak Çin'de satışa sunulan Xiaomi TV'nin 10 dakika gibi kısa bir sürede 200 binden fazla sattığı açıklandı.
İlk olarak Çin'de görülen Bekarlar Günü yani 11 Kasım tarihinde pek çok şirket özel kampanyalar düzenliyor ve yeni ürünlerini satışa sunuyor. Bu markalardan biri de Xiaomi. Şirket, Çin'de satışa sunduğu yeni nesil akıllı televizyonu Xiaomi TV'yi sadece 10 dakikada 200 binden fazla satmayı başardı. Hatta şirket, bu süreyi ayrıntılı bir şekilde de paylaştı: 10 dakika 36 saniye...
11 11 indirimleri dolayısıyla alışveriş çılgınlığının had safhaya ulaştığı Çin'de şirket, benzer bir satışı geçen yıl da gerçekleştirmiş ancak bu süre 58 dakika 17 saniye olarak ölçülmüştü. Xiaomi’de akıllı televizyon satışlarından sorumlu olan Li Xiaoshuang, firmasının 2019’da her çeyrek başına (son çeyrek hariç) 2.3 milyon adet akıllı televizyon sattığını ifade etti.
Peki bu TV'ler ne kadara satılıyor? 75 inç Xiaomi TV 4S 650 dolar, 65 inç TV 4X 283 dolar, 55 inç TV 4X 198 dolar, 43 inç Xiaomi TV 155 dolar, 42 inç Xiaomi TV 99 dolar, 55 inç Xiaomi TV Full-Screen 240 dolar, 40 inç TV 4C modeli ise 141 dolar...
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