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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.11.2019 - 08:22, Son Güncelleme:

Xiaomi TV satışa çıktı, 10 dakikada tükendi!

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Xiaomi TV satışa çıktı, 10 dakikada tükendi!

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, Türkiye'de daha çok uygun fiyatlı telefonlarıyla biliniyor olsa da, aslında şirketin ürün yelpazesi hayli geniş. Bunlardan biri de akıllı televizyon. Son olarak Çin'de satışa sunulan Xiaomi TV'nin 10 dakika gibi kısa bir sürede 200 binden fazla sattığı açıklandı.

İlk olarak Çin'de görülen Bekarlar Günü yani 11 Kasım tarihinde pek çok şirket özel kampanyalar düzenliyor ve yeni ürünlerini satışa sunuyor. Bu markalardan biri de Xiaomi. Şirket, Çin'de satışa sunduğu yeni nesil akıllı televizyonu Xiaomi TV'yi sadece 10 dakikada 200 binden fazla satmayı başardı. Hatta şirket, bu süreyi ayrıntılı bir şekilde de paylaştı: 10 dakika 36 saniye...

11 11 indirimleri dolayısıyla alışveriş çılgınlığının had safhaya ulaştığı Çin'de şirket, benzer bir satışı geçen yıl da gerçekleştirmiş ancak bu süre 58 dakika 17 saniye olarak ölçülmüştü. Xiaomi’de akıllı televizyon satışlarından sorumlu olan Li Xiaoshuang, firmasının 2019’da her çeyrek başına (son çeyrek hariç) 2.3 milyon adet akıllı televizyon sattığını ifade etti.

Xiaomi TV satışa çıktı, 10 dakikada tükendi

Peki bu TV'ler ne kadara satılıyor? 75 inç Xiaomi TV 4S 650 dolar, 65 inç TV 4X 283 dolar, 55 inç TV 4X 198 dolar, 43 inç Xiaomi TV 155 dolar, 42 inç Xiaomi TV 99 dolar, 55 inç Xiaomi TV Full-Screen 240 dolar, 40 inç TV 4C modeli ise 141 dolar...

Türkiye'nin ilk akıllı mağazası kapılarını açtıTelefondan saate, hoparlörden televizyona her şey 'akıllanmaya' başladı. DeFacto ise Türkiye'nin ilk akıllı mağazasını açtı. Tüketiciler, akıllı ekranlar ve sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde bir dakika içinde tüm ürünlerin dijital kopyalarını inceleyebilecek, diledikleri kıyafeti anında satın alabilecek. DeFacto Bilgi Teknolojileri ve E-Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Gürer ile akıllı mağazayı yakından inceledik. (Sponsorlu İçerik)
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