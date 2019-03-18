Xiaomi telefonlardan kaldırılıyor, yeni dönem başlıyor
Xiaomi telefonlarda uzun süredir kullanıcıların canını sıkan arayüzdeki reklamların kaldırılma ihtimali gündeme geldi. Peki bu gelişme ne anlama geliyor?
Xiaomi telefon sahiplerinin bir süredir şikayet ettiği sorunların başında olur olmaz zamanlarda kullanıcıların karşısına çıkan arayüzdeki reklamlardı. Xiaomi, gelen şikayetleri dikkate alarak bu reklamlar için köklü bir çözüm bulmuşa benziyor. Çinli şirketin yetkilileri, reklam politikasını gözden geçirdiğini ve kullanıcıların geri bildirimlerini dikkatle izlediklerini belirtiyor.
Tartışmanın odak noktasında ise Xiaomi telefonlara arayüzünü veren MIUI tasarımı bulunuyor. Kullanıcılar, arayüzde pek çok reklamla karşılaşıyor ve bir noktadan sonra bu durum sıkıntılı bir hale dönüyor.
Türkiye'de satışı yapılan Xiaomi telefonlarda çok sık rastlanmayan bu sorun daha çok Çin piyasasında görülüyor. Şirkete yakın kaynaklar ise, ucuza telefon alanların bu reklamlarla karşılaşmasının normal olduğu görüşünce.
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