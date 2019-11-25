Xiaomi telefonlarda 'süper hızlı şarj' dönemi başlıyor
Fiyat/performans telefonlarıyla Türkiye dahil pek çok ülkede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, gelecek yıl satışa sunacağı telefonlarını 'jet' hızında şarj edecek. İşte şirketin telefonlarına koyacağı yeni nesil hızlı şarj teknolojisi...
108 MP kameralı telefonları üzerinde çalışan ve şu an için piyasada bir ilki yapan Xiaomi, bu kez gözünü telefon bataryalarına dikti. Şirketin günlük kullanım ömrünü uzatmaktan öte bataryaların çok daha hızlı şarj olabilmesini sağlayan 'süper hızlı şarj' teknolojisi üzerinde çalıştığı öğrenildi. 2020 yılında piyasaya sürülecek bazı özel Xiaomi telefonlarda, 100W hızlı şarj teknolojisi bulunacak.
Peki 100W hızlı şarj ile ne değişecek? Xiaomi, bu konuda detaylı bir bilgi paylaşmasa da, bu teknolojiye sahip bir telefonu (4000 mAh bataryası olan) şarj ettiğinizde yüzde 0'dan yüzde 100'e sadece 17 dakika beklemeniz gerekecek. Evet, sadece 17 dakika...
5G teknolojisini de arkasına alması beklenen 2020 model Xiaomi telefonlarda 108 MP kamera çözünürlüğü de karşımızda olacak. Özellikle ABD'nin Çin'e uyguladığı ambargo nedeniyle Google'ın engeline takılan Huawei'nin ardından Xiaomi'nin telefon pazarında büyüme ivmesini artıracağı düşünülüyor.
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