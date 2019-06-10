Xiaomi telefonlarda reklamlardan kurtulmanın yolu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi telefonlarda reklamlardan kurtulmanın yolu
GeriTeknoloji Xiaomi telefonlarda reklamlardan kurtulmanın yolu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
10.06.2019 - 08:56, Son Güncelleme:

Xiaomi telefonlarda reklamlardan kurtulmanın yolu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Xiaomi telefonlarda reklamlardan kurtulmanın yolu

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, bu yıl başından itibaren Türkiye pazarında da faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin cihazları kullanıcılardan ilgi görürken, diğer yandan telefonlarda sıklıkla karşımıza çıkan reklamlar ise kullanıcılar için bir sorun haline geldi. Peki Xiaomi telefonlarda reklamları kaldırmanın bir yolu var mı?

Xiaomi telefonlar, özellikle de düşük fiyat/yüksek performans sunan telefonları nedeniyle kullanıcıların dikkatini çekiyor. Ancak bu cihazlarda kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı reklamlar, bir noktadan sonra 'çekilmez' bir hale gelmeye başlıyor. Ancak şirketin düşük fiyatlı telefonlarının ana nedeni de bu reklamlar aslında. Şirket, fiyat / performans dengesini sağlayabilmek için bu reklamları kullanıyor. Peki Xiaomi reklam kaldırma ve MIUI reklam kaldırma işlemi nasıl yapılır? 

Öncelikle MIUI içerisindeki reklamlar dosya yöneticisi, internet tarayıcısı ve indirilenler uygulaması gibi pek çok yerde gözükebilir. Ancak kısa bir uğraşla bu reklamları sistemden uzaklaştırmanız mümkün. Adımları doğru bir şekilde uygularsanız MIUI 8 / MIUI 9 ve MIUI 10 sürümlerindeki reklamları başarıyla kaldırabilirsiniz.

Bu işlemler genel itibariyle MIUI kullanan tüm Xiaomi Redmi ve Xiaomi Mi cihazlarında uygulanabilir.

Xiaomi telefonlarda reklamlardan kurtulmanın yolu

Mi Dosya Yöneticisi'ni açtıktan sonra sol üst köşedeki Ayarlar > Hakkında yolunu izleyin. Öneriler sekmesindeki seçeneğin kapalı olması gerekiyor.

Reklam tanımlayıcısını kapatmak için ise önce Ayarlar'a giriş yapın. Sonrasında sırayla Ek Ayarlar, Gizlilik, Reklam Servisleri sekmelerine girin. Ardından Reklam tanımlayıcı kullan seçeneğini kapatmanız yeterli.

MIUI Güvenlik Uygulaması reklam kaldırma işlemi için ise önce Mi Güvenlik Uygulaması'nı açın. Sonra Ayarlar'a girin ve 'Tavsiyeleri al' seçeneğini kapalı hale getirin.

MIUI Temizleyici uygulaması reklam kaldırmak için de önce ‘Mi Güvenlik Uygulaması‘na giriş yapın. Ayarlar sekmesine giriş yapın. Temizleyici sekmesine giriş yapıp ‘Tavsiyeleri al‘ seçeneğini kapalı hale getirin.

Mi Tarayıcı uygulaması reklam kaldırma için yapılacaklar:

Mi Tarayıcı uygulamasını açın. MIUI Tarayıcı ayarlarına giriş yapın. Gizlilik ve Güvenlik sekmesinde bulunan ‘Tavsiyeleri al‘ seçeneğini kapalı hale getirin. Ayarlara kısmına geri dönün. Gelişmiş sekmesinde en iyi siteler kısmına giriş yapıp ‘Tavsiyeleri al‘ seçeneğini kapalı hale getirin.

Xiaomi Redmi Note 7’yi inceledikÇinli telefon üreticisi Xiaomi’nin yeni oyuncağı Xiaomi Redmi Note 7, Mobil Dünya Kongresi’nde dikkat çeken telefonlardan biri oldu.Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildirdi.
daha fazla video için





  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?