Xiaomi telefonlarda reklamlardan kurtulmanın yolu
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, bu yıl başından itibaren Türkiye pazarında da faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin cihazları kullanıcılardan ilgi görürken, diğer yandan telefonlarda sıklıkla karşımıza çıkan reklamlar ise kullanıcılar için bir sorun haline geldi. Peki Xiaomi telefonlarda reklamları kaldırmanın bir yolu var mı?
Xiaomi telefonlar, özellikle de düşük fiyat/yüksek performans sunan telefonları nedeniyle kullanıcıların dikkatini çekiyor. Ancak bu cihazlarda kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı reklamlar, bir noktadan sonra 'çekilmez' bir hale gelmeye başlıyor. Ancak şirketin düşük fiyatlı telefonlarının ana nedeni de bu reklamlar aslında. Şirket, fiyat / performans dengesini sağlayabilmek için bu reklamları kullanıyor. Peki Xiaomi reklam kaldırma ve MIUI reklam kaldırma işlemi nasıl yapılır?
Öncelikle MIUI içerisindeki reklamlar dosya yöneticisi, internet tarayıcısı ve indirilenler uygulaması gibi pek çok yerde gözükebilir. Ancak kısa bir uğraşla bu reklamları sistemden uzaklaştırmanız mümkün. Adımları doğru bir şekilde uygularsanız MIUI 8 / MIUI 9 ve MIUI 10 sürümlerindeki reklamları başarıyla kaldırabilirsiniz.
Bu işlemler genel itibariyle MIUI kullanan tüm Xiaomi Redmi ve Xiaomi Mi cihazlarında uygulanabilir.
Mi Dosya Yöneticisi'ni açtıktan sonra sol üst köşedeki Ayarlar > Hakkında yolunu izleyin. Öneriler sekmesindeki seçeneğin kapalı olması gerekiyor.
Reklam tanımlayıcısını kapatmak için ise önce Ayarlar'a giriş yapın. Sonrasında sırayla Ek Ayarlar, Gizlilik, Reklam Servisleri sekmelerine girin. Ardından Reklam tanımlayıcı kullan seçeneğini kapatmanız yeterli.
MIUI Güvenlik Uygulaması reklam kaldırma işlemi için ise önce Mi Güvenlik Uygulaması'nı açın. Sonra Ayarlar'a girin ve 'Tavsiyeleri al' seçeneğini kapalı hale getirin.
MIUI Temizleyici uygulaması reklam kaldırmak için de önce ‘Mi Güvenlik Uygulaması‘na giriş yapın. Ayarlar sekmesine giriş yapın. Temizleyici sekmesine giriş yapıp ‘Tavsiyeleri al‘ seçeneğini kapalı hale getirin.
Mi Tarayıcı uygulaması reklam kaldırma için yapılacaklar:
Mi Tarayıcı uygulamasını açın. MIUI Tarayıcı ayarlarına giriş yapın. Gizlilik ve Güvenlik sekmesinde bulunan ‘Tavsiyeleri al‘ seçeneğini kapalı hale getirin. Ayarlara kısmına geri dönün. Gelişmiş sekmesinde en iyi siteler kısmına giriş yapıp ‘Tavsiyeleri al‘ seçeneğini kapalı hale getirin.
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