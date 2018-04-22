Xiaomi Redmi S2’nin özellikleri belli oldu!
Yükselen fiyatlara karşılık daha uygun fiyat ile müşterilerinin karşısına çıkan Xiaomi markasının yeni ürünü Xiaomi Redmi S2’nin özellikleri ortaya çıkmaya başladı.
Ülkemizde de gün geçtikçe popülerliğini artıran Xiaomi markasının yeni telefonunun, 18:9 oranlı 1440x720p çözünürlüğüne sahip bir ekranla gelmesi bekleniyor. 12 ve 5 Megapiksel olmak üzere çift arka kameraya sahip olacağı düşünülen Xiaomi Redmi S2'nin ön tarafında ise 5 Megapiksel bir kameranın bulunacağı tahmin ediliyor.
Cihazın gücünü ise Qualcomm’un Snapdragon 625 işlemcisinden alması bekleniyor. 16 GB dahili depolama seçeneği bulunan modelinde 2 GB ve 3 GB RAM seçeneklerinin olacağı düşünülüyor. Yüz tanıma ve portre modu gibi özelliklerin olacağı düşünülen telefonda, 3080 mAh kapasiteye sahip bir batarya bulunması bekleniyor. Ayrıca telefonun Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkacağı yönünde söylentiler bulunuyor.
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