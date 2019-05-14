Xiaomi Redmi Pro 2 özellikleri belli oldu!
Xiaomi'nin alt markası olan Redmi yeni telefonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Snapdragon 855 işlemcisiyle dikkat çeken Redmi Pro 2'nin teknik özellikleri belli oldu.
Uygun fiyatlı telefonlarıyla öne çıkan Redmi, ürün yelpazesini genişletiyor. Çinli şirket yeni telefonu için hazırlıklara başladı. Redmi Note 7 ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olan Redmi Pro 2 saklanabilen ön kamerayla geliyor.
Cihazın teknik özelliklere bakacak olursak 6.39 inç, FHD+ ekranla bizleri karşılıyor. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan telefonda ekrandan parmak izi okuma sensörü bulunuyor. Snapdragon 855 işlemciden güç alan cihaz üçlü arka kamera kurulumuna sahip.
Bunlardan ana kameranın 48 megapiksel olduğu söylenirken diğer iki kamera hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ön taraftaki pop-up kamera ise 20 megapiksel çözünürlüğünde. 3600 mAh bataryadan beslenen Redmi Pro 2 27W hızlı şarj destekliyor. Telefonun kırmızı, mavi ve siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olacağını da belirtelim.
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