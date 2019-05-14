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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
14.05.2019 - 07:54, Son Güncelleme:

Xiaomi Redmi Pro 2 özellikleri belli oldu!

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Xiaomi Redmi Pro 2 özellikleri belli oldu!

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi yeni telefonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Snapdragon 855 işlemcisiyle dikkat çeken Redmi Pro 2'nin teknik özellikleri belli oldu. 

Uygun fiyatlı telefonlarıyla öne çıkan Redmi, ürün yelpazesini genişletiyor. Çinli şirket yeni telefonu için hazırlıklara başladı. Redmi Note 7 ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olan Redmi Pro 2 saklanabilen ön kamerayla geliyor. 

Cihazın teknik özelliklere bakacak olursak 6.39 inç, FHD+ ekranla bizleri karşılıyor. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan telefonda ekrandan parmak izi okuma sensörü bulunuyor. Snapdragon 855 işlemciden güç alan cihaz üçlü arka kamera kurulumuna sahip. 

Bunlardan ana kameranın 48 megapiksel olduğu söylenirken diğer iki kamera hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ön taraftaki pop-up kamera ise 20 megapiksel çözünürlüğünde. 3600 mAh bataryadan beslenen Redmi Pro 2 27W hızlı şarj destekliyor. Telefonun kırmızı, mavi ve siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olacağını da belirtelim.

Xiaomi Redmi Note 7’yi inceledikÇinli telefon üreticisi Xiaomi’nin yeni oyuncağı Xiaomi Redmi Note 7, Mobil Dünya Kongresi’nde dikkat çeken telefonlardan biri oldu.Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildirdi.
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